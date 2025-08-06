Хуснуллин сообщил о скором утверждение программы модернизации ЖКХ на 4,5 трлн руб.

Формирование программы модернизации ЖКХ в России практически завершено. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в ее рамках правительство обеспечит для 20 млн человек качественные коммунальные услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Это огромный объем работ для строителей, но самое главное — это надежность коммунального обеспечения, повышения качества услуг»,— сказал господин Хуснуллин на церемонии открытия инфраструктурных объектов в российских регионах (цитата по «РИА Новости»). По словам вице-премьера, правительство выделяет 4,5 млрд руб. на работы по программе до 2030 года.

26 мая Марат Хуснуллин, что российские регионы подписали с правительством меморандумы, фиксирующие обязательства при выполнении комплексной программы модернизации ЖКХ. Среди принятых обязательств регионов — утверждение инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций (РСО) с нормой их выполнения на 80% к 2027 году, на 100% — к 2030-му.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «С ЖКХ подписали меморандум».