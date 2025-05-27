С ЖКХ подписали меморандум

Для выполнения программы модернизации коммунальной инфраструктуры Белый дом подписал с регионами меморандумы, фиксирующие обязательства субъектов РФ в этой сфере. Среди заявленного — ежегодное снижение просроченной задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями минимум на 2%, утверждение инвестиционных программ коммуналки с обязательством их полного выполнения к 2030 году. Далее федеральному центру предстоит внедрить систему мониторинга выполнения зафиксированных обязательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Регионы РФ подписали с правительством меморандумы, фиксирующие обязательства при выполнении комплексной программы модернизации ЖКХ, сообщил 26 мая вице-премьер Марат Хуснуллин. Речь идет о программе до 2030 года с финансированием в 4,5 трлн руб. (из которых 2,8 трлн руб. должны составить частные инвестиции).

Как пояснил Марат Хуснуллин, среди принятых обязательств регионов — утверждение инвестпрограмм ресурсоснабжающих организаций (РСО) с нормой их выполнения на 80% к 2027 году, на 100% — к 2030-му.

Отметим, что инвестпрограммы рассматриваются властями как один из ключевых механизмов вовлечения внебюджетных средств в модернизацию ЖКХ. Однако из-за нежелания предприятий брать на себя долгосрочные обязательства в условиях действующей тарифной политики утвердили такие программы лишь около 10% организаций тепло- и водоснабжения. Правительство уже внесло в Госдуму законопроект, нацеленный на стимулирование РСО задействовать их внутренние ресурсы — в частности, за счет введения в ряде случаев прямой обязанности утверждать инвестпрограммы (см. “Ъ” от 25 апреля).

Также в подписанных меморандумах зафиксированы обязательства по ежегодному снижению просроченной задолженности перед РСО минимум на 2%, по сокращению времени аварийно-восстановительных работ не менее чем на 3%. С 2030 года, по словам Марата Хуснуллина, предусмотрено введение обязательств по замене не менее 2,5% сетей в год (сейчас эти темпы оцениваются 1–2% в год при обветшании за этот срок по 3% сетей). Целевой показатель по замене сетей — 5% в год, достичь его планируется в 2035 году.

До 2026 года в регионах должны быть утверждены единые нормативы потребления коммунальных услуг и ресурсов на содержание общего имущества в многоквартирных домах. Речь идет об унификации размера платы за ЖКУ в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета, но имеющих аналогичные технические характеристики (год постройки, этажность) и расположенных в одинаковых климатических условиях. Это делается во избежание ситуаций, когда в соседних домах или районах плата существенно различается. Внедрение единых нормативов должно было завершиться к 2016 году, но сроки не раз переносились — значительная часть регионов, впрочем, этот процесс завершила.

Ежегодно отслеживать выполнение условий меморандумов с регионами будет Фонд развития территорий (ФРТ), как отметил его гендиректор Ильшат Шагиахметов, сейчас разрабатывается порядок проведения мониторинга. Все сведения о заключенных меморандумах будут вноситься в автоматизированную информационную систему ФРТ, как и сами планы по модернизации инфраструктуры, сформированные по итогам инвентаризации объектов ЖКХ в регионах.

Евгения Крючкова