Франшизы застраивают рынок

Спрос на строительные франшизы втрое превысил показатели прошлого года. Во всяком случае, такую динамику зафиксировал сервис «Авито». Собеседники “Ъ FM” на рынке объясняют это растущим интересом к индивидуальному жилищному строительству. Развитию франчайзинга в отрасли помогает и относительно невысокий порог входа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Это устойчивая тенденция последних лет, но сейчас набирают обороты франшизы, связанные с инженерным обустройством дач и коттеджей. Бизнес видит в этом механизме способ быстро закрепиться в стабильном сегменте, пояснил представитель сервиса «Авито.Товары» Антон Лесников: «Спрос на строительные франшизы вырос за шесть месяцев в сравнении с четвертым кварталом 2024-го в три раза. Такие проекты предлагают широкий спектр услуг, включая ремонт, отделку и строительство частных домов, поэтому интерес к ним есть всегда. Это позволяет адаптироваться к изменениям на рынке. Кроме того, предприниматели видят в этом сегменте возможность быстро войти в прибыльный бизнес с уже отлаженными процессами. Такие франшизы дают понятную модель, поддержку и узнаваемость, а все вместе это формирует устойчивый клиентский спрос и делает ее привлекательной даже в межсезонье».

В сравнении с зимними месяцами рост лишь отчасти можно объяснить сезонным пиком строительной активности. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что тенденция в большей степени заметна на региональных рынках материалов или разрешений на брендирование техники. Тренд на покупку именно небольших строительных франшиз и дальше будет набирать обороты, считает президент Российской ассоциации франчайзинга Юрий Михайличенко:

«Все, что касается индивидуального жилищного строительства, растет, начиная с производства кирпича, блоков и растворов.

Механизм очень простой, его придумал еще более 100 лет назад Зингер. Допустим, ты умеешь хорошо делать блоки и твой товарный знак узнаваем. К тебе приходит товарищ и говорит, что хочет в Ярославле организовать такой же бизнес. Вместе с секретами производства в другой местности, в другом регионе он воспроизводит его у себя и под этим же брендом начиная строить дома. 4-6 млн руб. — это стоимость самого бизнеса: помещение, какое-то оборудование, первоначальная зарплата. В частности, производство заборов может стоить вообще небольших денег: бригада, инструмент, начальное обучение, машина, брендированная под какого-то производителя. Такой проект и в 1 млн руб. может обойтись. Приехали, смонтировали забор, бригадир франчайзера его проверил, клиент рассчитался, — все довольны».

Комплексное строительство «под ключ» франшизы затрагивают незначительно, но такой механизм действительно интересен прежде всего небольшим игрокам, отметил генеральный директор строительно-инженерной компании Ecolife Руслан Хабусов:

«Основа этой услуги, ее большая часть — это продажа материала. Строительство — это уже дополнительная составляющая общего продукта.

Мы являемся подразделением, которое оказывает строительные услуги в разных направлениях: крупных, локальных, комплексных и так далее. Услуги, научение, опыт мы не можем франшизой продать. Купить это, конечно, теоретически можно, но в нашей нише я не слышал о таких вещах. Какие-то мелкие сегментные штуки продавать очень выгодно, например, заборы, деревянные элементы. И я много таких кейсов знаю. На рынке есть ограниченное количество серьезных, существенных производителей и поставщиков. При этом некоторые материалы в ряде регионов недоступны, или малодоступны, или доступны по очень высокой цене, потому что те же дилеры их перекупают и продают в комплексе услуг. Конечно, заводу-изготовителю выгодно продать какую-то франшизу и отгружать туда партии. Это масштабирование в самом прямом смысле этого слова».

По данным «Авито», растут и франшизы арендного бизнеса, особенно связанного с предоставлением спецтехники. За полгода этот сегмент прибавил 71%, а в сравнении с 2024-м увеличился в 2,5 раза. По подсчетам профильных сервисов, всего на начало этого года в России насчитывалось почти 4 тыс. франшиз.

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Станислав Крючков