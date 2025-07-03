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Коммерсантъ FM
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Ремонту выстроили перспективы

Почему сегмент DIY не повторит рекордный рост 2024-го

Сокращение числа новостроек замедлило развитие российского рынка товаров для дома и ремонта. По данным компании «Infoline-Аналитика», к завершению 2025 года сегмент DIY прибавит лишь 5-6% вместо 17%. Среди причин торможения собеседники “Ъ FM” также называют высокие кредитные ставки и переориентацию потребителей на более дешевую продукцию. Вместе с игроками отрасли в перспективах благоустройства и ремонта разбирался Станислав Крючков.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Ремонт, благоустройство и декор вряд ли повторят рекордный сценарий 2024 года и, вероятно, вместо прежних 19% продемонстрируют результат втрое ниже. При этом в денежном выражении показатели окажутся на 300 млрд руб. выше чем в 2024-м — 6 трлн руб. Произойдет это, говорится в исследовании «Infoline-Аналитики», если «текущие тенденции на рынке сохранятся». Предпосылок для замедления достаточно, но в полной мере последствия будут ощутимы позднее, рассуждает совладелица сети гипермаркетов «Максидом» Мария Евневич: «Один из этих факторов — ввод жилья и льготная ипотека, но он влияет не сразу опосредованно и не на все группы товаров. Если мы говорим о дачных участках, садовом сегменте, Soft DIY, об интерьерных вещах, то эти группы живут себе спокойно.

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То, что касается товаров для ремонта, отделки квартир, естественно, на них влияют темпы ввода жилья. Но они сказываются одновременно и на розничном, и на оптовом DIY, потому что большое количество жилья сейчас вводится уже с готовой отделкой. Результат мы ощутим через год-полтора. Думаю, что большое количество игроков начнет использовать модель цифровой платформы».

Продажи частникам в офлайн рознице DIY вырастут на 3-5%, а компаниям — на 8–9%. Именно за счет b2b-сегмента ритейл пока не растерял оптимизм, говорит директор по работе с инвесторами онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Алексей Лукьянов: «Рынок DIY это не только жилищное строительство. Мы активно работаем и с промышленностью. Это позволяет диверсифицировать продажи и эффект от замедления темпов роста. Рынок " ВсеИнструменты.ру" на 70% — это b2b. Мы ждем не падения, а умеренных темпов роста как в деньгах, так и в штуках».

Выручка «ВсеИнструменты.ру» в первом квартале выросла в основном за счет увеличения среднего чека почти на 21%. Динамика на маркетплейсах иная, к началу лета продажи товаров для дома и ремонта подросли более чем на половину. Не последнюю роль в этом играет психологический фактор и спонтанные покупки обывателя, приводит статистику представитель объединенной компании Wildberries и Russ Дмитрий Борщевский: «55% покупателей товаров для строительства занимаются ремонтом не столько из необходимости, а, что называется, для души. Такие данные сервис "RWB Исследования" получил в ходе опроса более 1,5 тыс. покупателей товаров из категории DIY. В то же время 10% потребителей таких товаров на Wildberries оказались профессионалами: мастерами, прорабами и дизайнерами. 22% клиентов делают заказы таких товаров на маркетплейсе несколько раз в месяц, а среди профессионалов — 29%».

Сколько стоил ремонт в 2024-м

О спаде речи пока не идет, но оптимизируют затраты на ремонт повсеместно, отмечает глава правления Союза жилищных организаций Константин Крохин: «Во всех видах работ, когда строится новый объект либо производится капитальный или косметический ремонт, текущая отделка — везде прослеживается тенденция удешевления материалов. Особенно это заметно для муниципального, государственного заказчика и в бытовом подряде. Требования к материалам упростились не потому, что люди хотят меньшего качества, а потому что финансовые условия не позволяют заказывать дорогостоящий импортный материал».

По данным «Строительной газеты», доля покупателей, приобретающих товары для ремонта и благоустройства в онлайн-каналах, за три года выросла с 37% до 45%. И тенденция лишь нарастает.

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Станислав Крючков

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