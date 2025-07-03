Ремонту выстроили перспективы

Сокращение числа новостроек замедлило развитие российского рынка товаров для дома и ремонта. По данным компании «Infoline-Аналитика», к завершению 2025 года сегмент DIY прибавит лишь 5-6% вместо 17%. Среди причин торможения собеседники “Ъ FM” также называют высокие кредитные ставки и переориентацию потребителей на более дешевую продукцию. Вместе с игроками отрасли в перспективах благоустройства и ремонта разбирался Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Ремонт, благоустройство и декор вряд ли повторят рекордный сценарий 2024 года и, вероятно, вместо прежних 19% продемонстрируют результат втрое ниже. При этом в денежном выражении показатели окажутся на 300 млрд руб. выше чем в 2024-м — 6 трлн руб. Произойдет это, говорится в исследовании «Infoline-Аналитики», если «текущие тенденции на рынке сохранятся». Предпосылок для замедления достаточно, но в полной мере последствия будут ощутимы позднее, рассуждает совладелица сети гипермаркетов «Максидом» Мария Евневич: «Один из этих факторов — ввод жилья и льготная ипотека, но он влияет не сразу опосредованно и не на все группы товаров. Если мы говорим о дачных участках, садовом сегменте, Soft DIY, об интерьерных вещах, то эти группы живут себе спокойно.

То, что касается товаров для ремонта, отделки квартир, естественно, на них влияют темпы ввода жилья. Но они сказываются одновременно и на розничном, и на оптовом DIY, потому что большое количество жилья сейчас вводится уже с готовой отделкой. Результат мы ощутим через год-полтора. Думаю, что большое количество игроков начнет использовать модель цифровой платформы».

Продажи частникам в офлайн рознице DIY вырастут на 3-5%, а компаниям — на 8–9%. Именно за счет b2b-сегмента ритейл пока не растерял оптимизм, говорит директор по работе с инвесторами онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Алексей Лукьянов: «Рынок DIY это не только жилищное строительство. Мы активно работаем и с промышленностью. Это позволяет диверсифицировать продажи и эффект от замедления темпов роста. Рынок " ВсеИнструменты.ру" на 70% — это b2b. Мы ждем не падения, а умеренных темпов роста как в деньгах, так и в штуках».

Выручка «ВсеИнструменты.ру» в первом квартале выросла в основном за счет увеличения среднего чека почти на 21%. Динамика на маркетплейсах иная, к началу лета продажи товаров для дома и ремонта подросли более чем на половину. Не последнюю роль в этом играет психологический фактор и спонтанные покупки обывателя, приводит статистику представитель объединенной компании Wildberries и Russ Дмитрий Борщевский: «55% покупателей товаров для строительства занимаются ремонтом не столько из необходимости, а, что называется, для души. Такие данные сервис "RWB Исследования" получил в ходе опроса более 1,5 тыс. покупателей товаров из категории DIY. В то же время 10% потребителей таких товаров на Wildberries оказались профессионалами: мастерами, прорабами и дизайнерами. 22% клиентов делают заказы таких товаров на маркетплейсе несколько раз в месяц, а среди профессионалов — 29%».

О спаде речи пока не идет, но оптимизируют затраты на ремонт повсеместно, отмечает глава правления Союза жилищных организаций Константин Крохин: «Во всех видах работ, когда строится новый объект либо производится капитальный или косметический ремонт, текущая отделка — везде прослеживается тенденция удешевления материалов. Особенно это заметно для муниципального, государственного заказчика и в бытовом подряде. Требования к материалам упростились не потому, что люди хотят меньшего качества, а потому что финансовые условия не позволяют заказывать дорогостоящий импортный материал».

По данным «Строительной газеты», доля покупателей, приобретающих товары для ремонта и благоустройства в онлайн-каналах, за три года выросла с 37% до 45%. И тенденция лишь нарастает.

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Станислав Крючков