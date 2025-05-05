Стройматериалы рубль берегут

Стоимость строительства частных домов стала ниже. Техника и материалы из-за рубежа подешевели вместе с укреплением рубля, констатируют собеседники “Ъ FM”. Российские производители стройматериалов также снизили цены, это позволило им нарастить продажи. В 2024 году зафиксирован рекордный объем ввода жилья в сегменте частных домов, он превысил 60 млн кв. м. Как сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, показатель более чем в полтора раза выше чем в 2019-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Многие россияне предпочитают квартире собственный дом, потому что средняя площадь лотов в многоэтажках становится все меньше, говорит генеральный директор портала «Строительство» Александр Гусев: «Индивидуальное жилье значительными темпами опережает рост строительства многоквартирных домов. И 2024 год считается рекордным в общем объеме: уменьшаются квадратные метры в многоквартирных домах и резко увеличивается индивидуальное жилье.

Причем специалисты рассчитывали, что доля индивидуального жилья составит 40% от общего, а многоквартирного — 60%. Но картина получается совсем наоборот — 60% на 40%. Это не могло бы произойти, если бы на данный рынок не обратили внимание и большие, и средние, и малые строительные компании. То есть они разворачиваются в этом направлении значительно быстрее, чем предполагали Минстрой, Минпромторг и другие ведомства. Такие производства, как блоки — газобетон, пенобетон, арболитовые и так далее — наращивают свое производство.

В России по строительным материалам загружено в разных отраслях от 50% до 70%. Например, гипсовые листы мы производим в количестве 220 млн кв. м в год, а производственные мощности позволяют проводить до 500 млн кв. м. Строительные материалы дорожают в рамках инфляционных процессов».

Рост стоимости проектных и инженерных работ, а также земельных участков перекрывает все возможные выгоды от подешевевших материалов, говорит генеральный директор строительно-инженерной компании Ecolife Руслан Хабусов: «Все материалы, которые у нас производятся здесь, в России, любой деревянный продукт — это либо просто сухая строганая доска, либо изготовление клееного бруса и домов из него — ничего не дешевеет. Для производства сложных изделий из дерева закупается продукция, привязанная к евро: клеи, всевозможные иностранные станки. Все, что привязано к курсу валют на сегодняшний день немного подешевело, так как курс упал.

Но пока мы не видим, чтобы это сказалось на конечной стоимости продукта. Если мы говорим про рынок профессионалов, исполнители к ежегодной индексации заработной платы уже привыкли. У кого-то это 5%, у кого-то 10%. Какой-нибудь блок инженерный: вентиляция, отопление с теплым полом, котельная, оборудование, естественно, привязанное к евро, стало дешевле. То есть то, что мы раньше покупали за 1 млн руб. под проект, сейчас мы можем купить за 850 тыс. руб., в зависимости от спецификации. Но при всем при этом работа точно не стала дешевле».

Объем необходимых на строительство частного дома средств люди в среднем недооценивают в два раза. А период строительства длится в три раза дольше запланированного, констатирует руководитель департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилина. Рекорды по вводу объектов ИЖС в 2024 году объясняются датой начала работ, говорит эксперт: «Крупные городские застройщики уже некоторое время назад пошли на загородный рынок. В течение 2021-2022 годов мы видели какие-то попытки. Но в нынешней ситуации усиления этой активности мы не ожидаем.

Потому что ситуация в реальности не выглядит такой радужной, как при поверхностной оценке. В первом полугодии 2024 года наблюдался высокий спрос от покупателей, связанный с грядущей отменой льготной ипотеки. И все те граждане, которые по каким-то основаниям рассчитывали на получение этой льготной ипотеки, отчаянно пытались запрыгнуть в последний вагон. Сделок, заключенных в апреле, мае, июне достаточно много.

Покупатели, которые видели во втором полугодии 2024 года снижение цен на строительные материалы, заметили также и снижение спроса. Они понимали, что продавцы занервничали, стали рассчитывать на то, что, возможно, будет заметное снижение цен на стройку или на готовые дома. Весенний всплеск связан именно с тем, что во втором полугодии было мало таких заказов. Люди ждали снижения цен, они его не увидели, и сейчас они реализуют свои желания».

Средняя площадь дома в сегменте ИЖС составляет 115 кв. м, сообщают аналитики «ДОМ. РФ». Более 30% объектов строится из газобетонных блоков. Четверть имеет деревянный каркас. Стоимость жилья в сегменте ИЖС составляет примерно в 7,5 млн руб.

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Юлия Савина