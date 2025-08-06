Климату поставили новую цель

Россия ужесточает свои климатические цели в соответствии с требованиями Парижского соглашения — президент поручил правительству снизить выбросы парниковых газов к 2035 году до 65–67% от уровня 1990 года. Прежняя цель — 70% к 2030 году — была поставлена пять лет назад. Ужесточение, впрочем, можно назвать символическим — сейчас, по оценкам РСПП, показатель находится на уровне 63%, и на деле речь идет лишь о недопустимости его дальнейшего заметного ухудшения. Промышленники считают новую цель реалистичной и выполнимой без дополнительных усилий. Эксперты называют указ сигналом мировому сообществу о том, что Россия намерена и далее придерживаться своих климатических обещаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В неблизкой перспективе 2035 года выбросы парниковых газов в России должны составлять не более двух третей от уровня 1990-го

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ В неблизкой перспективе 2035 года выбросы парниковых газов в России должны составлять не более двух третей от уровня 1990-го

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Опубликованным 6 августа указом президента правительству поручено сократить к 2035 году выбросы парниковых газов до 65–67% от уровня 1990 года, ранее взятого в качестве точки отсчета в этой сфере. Отмечено, что новая климатическая цель должна быть достигнута «при условии устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ, ее недискриминационного доступа к оборудованию и технологиям, необходимым для сокращения (предотвращения) выбросов парниковых газов и (или) увеличения их поглощения» — то есть неспешно и не уступая внешнему давлению.

Поставленный ориентир соответствует требованиям Парижского соглашения по климату 2015 года, которое предполагает, что каждая страна-участница устанавливает собственные цели по снижению выбросов.

Показатели включаются в национальные планы и должны пересматриваться каждые пять лет. В 2020-м Россия взяла обязательство сократить выбросы парниковых газов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года.

В Минэкономики сообщили, что установленная цель 65–67% станет основой для подготовки новых национальных планов РФ, которые будут представлены к 30-й сессии конференции Рамочной конвенции об изменении климата ООН, которая пройдет 11–22 ноября 2025 года в Бразилии. «Россия имеет значительный потенциал сокращения выбросов парниковых газов за счет развития энергоэффективных технологий, а также мер по увеличению поглощающей способности российских экосистем»,— заявил замминистра экономического развития Максим Колесников.

Отметим, что достижение новой цели вряд ли окажется проблемой для бизнеса.

Как сообщили “Ъ” в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), последние доступные данные (за 2023 год) показывают, что сокращение выбросов уже достигло 63% от уровня 1990 года. Это стало возможно за счет «структурных изменений в экономике и обеспечения полного и объективного учета поглощений природными экосистемами», отметили в союзе. В РСПП считают, что новая цель «сбалансированно учитывает целевые темпы роста российской экономики», и готовы ее выполнять.

Между тем еще в 2020 году эксперты называли установленную тогда предыдущую цель по снижению выбросов неамбициозной и не способствующей уходу России от зависимости от ископаемого топлива. Однако с тех пор внешний фон заметно изменился, и в последние годы власти не раз заявляли, что работа над климатическим регулированием будет идти в «мягком режиме». Директор группы операционных рисков и устойчивого развития Kept Евгений Тананайко считает, что новая цель показывает сохранение консервативного подхода РФ в этой сфере и встраивается в общую стратегию страны в глобальной климатической повестке.

Ужесточение цели скорее является символическим, отмечает исполнительный директор проекта «Земля касается каждого» Владимир Чупров. Тем не менее, по его словам, этот шаг важен в преддверии саммита в Бразилии: «Россия пусть и формальным ужесточением дает понять, что будет придерживаться глобальной климатической политики». Другая причина — результаты сахалинского эксперимента, в рамках которого этот регион объявил о достижении углеродной нейтральности. По словам эксперта, на фоне дискуссии о тиражировании эксперимента на другие регионы указ может стать сигналом промышленности о том, что страна все-таки продолжает «зеленое» развитие и бизнес должен это учитывать, инвестируя в новые технологии.

Анна Королева