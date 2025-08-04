Сахалин уходит в нейтральный воздух

Сахалин досрочно достиг углеродной нейтральности, заявил на форуме «Острова устойчивого развития» губернатор региона Валерий Лимаренко. Достижение цели регионального климатического эксперимента дает возможность тиражировать его на другие субъекты РФ. В Минэкономики, впрочем, настаивают на поэтапном переходе к ужесточению регулирования в области климата — до этого министерство видит своей задачей выход на международные рынки углеродных единиц, в первую очередь в рамках БРИКС, что требует выстраивания системы верификации климатических проектов и «углеродного» ценообразования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Довольно скромные по российским меркам промышленные выбросы позволили Сахалину в режиме эксперимента досрочно пересечь рубеж углеродной нейтральности

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Довольно скромные по российским меркам промышленные выбросы позволили Сахалину в режиме эксперимента досрочно пересечь рубеж углеродной нейтральности

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сахалин досрочно достиг углеродной нейтральности, сообщил 2 августа в рамках форума «Острова устойчивого развития» в Южно-Сахалинске глава региона Валерий Лимаренко. Область «стала первым регионом в России, где поглощение парниковых газов (ПГ) превышает их выбросы согласно официальному региональному кадастру», рассказал чиновник. Итоги климатического эксперимента по 2025 году будут подведены в 2026 году, пока же Сахалин будет «поддерживать состояние углеродного баланса, искать для этого новые резервы и решения».

Достигнутые результаты позволяют распространить проект на другие регионы — как отметил глава Минэкономики Максим Решетников, если у регионов будет интерес, в ведомстве «готовы их поддержать». Пока же работа над климатическим регулированием ведется в обещанном бизнесу «мягком» режиме — «у предприятий и так достаточно задач для адаптации в условиях санкций». Однако, констатировал министр, «крайне важно опробовать и иметь в своем арсенале инструменты более жесткого углеродного регулирования, связанные с квотированием выбросов парниковых газов, торговлей квотами на выбросы».

Напомним: эксперимент по ограничению выбросов ПГ начался на Сахалине в 2022 году. Он предполагает достижение регионом углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года и создание механизма квотирования парниковых газов (см. “Ъ” от 16 февраля 2022 года). В эксперименте участвуют 35 компаний, которые формируют расширенную углеродную отчетность (см. “Ъ” от 13 марта). На ее основе установлены квоты, которые предприятия могут продать или учитывать для «погашения» будущих выбросов. По данным Минэкономики, объем нового для РФ рынка квот составляет 266 тыс. тонн СО2-эквивалента. В 2025 году уже зачтено 131 тыс. углеродных единиц — в 8 раз больше, чем в 2024 году.

По словам главы Минэкономики, от климатической повестки «зависит конкурентоспособность нашей продукции за рубежом и участие России в формировании новых рынков, где у нас есть компетенции, чтобы занять лидирующие места. Это продукция с низким углеродным следом — производство алюминия, удобрений, нефтехимии, лития, атомная и гидроэнергетика, ВИЭ». Сейчас регулятор, в частности, формирует рынок углеродных единиц, рынок верификации отчетности и климатических проектов, реестр углеродных единиц. «Создается инфраструктура, которая будет необходима для того, чтобы мы нашу национальную систему могли встроить в мировую»,— отметил министр. Спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев напомнил, что кроме трансграничного углеродного налога ЕС, который российские власти все чаще ругают в последнее время (см. “Ъ” от 20 мая), регулирование вводится и в других странах — например, в Китае система торговли квотами работает для энергетики и будет расширена на другие отрасли, аналогичные тренды развиваются в Индии, Казахстане и Узбекистане. «В перспективе страны, которые ввели цены на углерод, станут проигрывать другим государствам, и чтобы защитить своих производителей, будут вводить тарификацию. Мы от этого можем пострадать»,— подчеркнул господин Эдельгериев.

Власти РФ сейчас видят главной задачей гармонизацию подходов к регулированию со странами БРИКС, чтобы «создать общий рынок углеродных единиц и осуществлять торговлю ими в рамках 6-й статьи РКИК ООН, Парижского соглашения». «Нам нужно заниматься ценообразованием на углерод. В какой перспективе, определит Минэк. Но готовиться к этому и поэтапно вводить регулирование необходимо»,— подчеркнул господин Эдельгериев.

Отметим, регулятор пытается сделать климатическую повестку инструментом технологического суверенитета и повышения конкурентоспособности отечественных компаний на мировом рынке. Ранее о том, что сахалинский эксперимент не позволит достичь главных целей национальной климатической политики, заявили в Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН (см. “Ъ” от 27 июня). Впрочем, наличие «шероховатостей» Минэк явно не смущает — досрочное достижение углеродной нейтральности создает возможность «докрутить» спорные моменты до конца эксперимента.

Анна Королева