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Коммерсантъ FM
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И баррель плывет

Морской экспорт нефти из России увеличился за неделю в полтора раза

После резкого снижения в конце июля морской экспорт нефти из РФ за неделю 28 июля — 3 августа вырос более чем в полтора раза. Объемы отгрузок вернулись к привычным уровням, а поставки из Новороссийска достигли рекорда. Несмотря на давление США на покупателей российского сырья, нефть из РФ пока продолжает поступать в Индию, Китай и Турцию. Вместе с тем растущая неопределенность отражается на маршрутах, сроках доставки и стоимости перевозки.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После рекордного снижения морской экспорт российской нефти на неделе 28 июля — 3 августа увеличился более чем в 1,5 раза относительно предыдущей недели, до 480 тыс. тонн в сутки, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Поставки из всех российских портов вернулись к уровням до просадки, а экспорт из Новороссийска достиг рекордных 103 тыс. тонн в сутки за счет увеличения отправок в Турцию.

На фоне увеличения отгрузок и геополитической неопределенности ставки фрахта сохраняют тенденцию к росту, указывают в ЦЦИ. По данным аналитиков, стоимость перевозки нефти из портов Балтики и Новороссийска в Индию и Китай для судов класса Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн выросла на 3–4% за неделю, до $8,5 и $11,5 за баррель соответственно. Стоимость фрахта в Турцию осталась на уровне $3,6–6,3 за баррель после роста на 30% неделей ранее.

  • В июле, подсчитывали в S&P Global, объем морского экспорта нефти из РФ снизился до 3,46 млн баррелей в сутки (б/с), что стало минимумом с марта.
  • Поставки в Китай сократились на 8% к июню, до 956 тыс. б/с на фоне ремонтов на НПЗ, в Индию — выросли на 5%, до 1,72 млн б/с.

Как указывают в ЦЦИ, из-за политического давления на Индию со стороны США семь танкеров с российской нефтью испытывали сложности с доставкой в индийские порты. Но, по данным систем мониторинга судов, которые приводят аналитики, к 5 августа четырем танкерам удалось выгрузиться в Индии после задержек на пять-семь суток. Еще два судна продолжают следовать в направлении Индии, один танкер был перенаправлен в Китай, указывают в ЦЦИ.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 27 августа дополнительных 25-процентных пошлин для Индии в ответ на продолжающиеся закупки российской нефти, сообщил Белый дом. В случае отказа от российского сырья Индия может выиграть от наращивания добычи странами ОПЕК+, поскольку это приведет к росту предложения ближневосточной нефти и снижению цен на нее, считают в ЦЦИ. По информации аналитиков, крупнейший в стране переработчик нефти Indian Oil Corporation закупила 4,5 млн баррелей из США. Но эксперты сомневаются, что Индия сможет полностью перейти на американское сырье.

В ЦЦИ указывают, что после недавнего соглашения ЕС и США основная часть американской нефти будет перенаправлена в европейские страны.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин указывает, что ежемесячные поставки российской нефти в Индию составляют 1,8 млн б/с, то есть 1,8% мировой добычи жидких углеводородов. Их потребление в Индии — 5,8 млн б/с, поэтому российские поставки крайне важны при сложившейся конъюнктуре, поясняет он. По словам аналитика, в случае временного выпадения российского экспорта из-за роста нефтяных котировок глобально пострадают все нетто-покупатели.

Перевозка нефти из РФ подорожала на всех направлениях

На риск увеличения стоимости нефти также указывает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, Россия не сможет оперативно перенаправить объемы сырья, поступавшие в Индию, и будет вынуждена сократить добычу. Это, по мнению эксперта, вызовет дефицит на мировом рынке и может привести к скачку цен выше $100 за баррель. В ЦЦИ допускают, что Китай может нарастить закупки за счет расширения дисконта на российскую нефть, но полностью перенаправить все поставки из Индии на рынок КНР вряд ли получится.

В третьем квартале экспорт нефти из РФ традиционно снижается из-за роста внутреннего потребления, отмечают в ЦЦИ. В августе аналитики не ожидают существенных изменений по уровню отгрузок. По прогнозам Кирилла Бахтина, в августе объем экспорта нефти из РФ продолжит расти благодаря увеличившейся квоте ОПЕК+ и продолжающихся ремонтов на НПЗ. Reuters со ссылкой на источники в отрасли прогнозирует рост экспорта нефти из РФ в августе на 200 тыс. б/с после инцидентов на НПЗ, которые сократили переработку.

Ольга Семеновых

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