И баррель плывет

После резкого снижения в конце июля морской экспорт нефти из РФ за неделю 28 июля — 3 августа вырос более чем в полтора раза. Объемы отгрузок вернулись к привычным уровням, а поставки из Новороссийска достигли рекорда. Несмотря на давление США на покупателей российского сырья, нефть из РФ пока продолжает поступать в Индию, Китай и Турцию. Вместе с тем растущая неопределенность отражается на маршрутах, сроках доставки и стоимости перевозки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

После рекордного снижения морской экспорт российской нефти на неделе 28 июля — 3 августа увеличился более чем в 1,5 раза относительно предыдущей недели, до 480 тыс. тонн в сутки, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Поставки из всех российских портов вернулись к уровням до просадки, а экспорт из Новороссийска достиг рекордных 103 тыс. тонн в сутки за счет увеличения отправок в Турцию.

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На фоне увеличения отгрузок и геополитической неопределенности ставки фрахта сохраняют тенденцию к росту, указывают в ЦЦИ. По данным аналитиков, стоимость перевозки нефти из портов Балтики и Новороссийска в Индию и Китай для судов класса Aframax дедвейтом 100 тыс. тонн выросла на 3–4% за неделю, до $8,5 и $11,5 за баррель соответственно. Стоимость фрахта в Турцию осталась на уровне $3,6–6,3 за баррель после роста на 30% неделей ранее.

В июле, подсчитывали в S&P Global, объем морского экспорта нефти из РФ снизился до 3,46 млн баррелей в сутки (б/с), что стало минимумом с марта.

Поставки в Китай сократились на 8% к июню, до 956 тыс. б/с на фоне ремонтов на НПЗ, в Индию — выросли на 5%, до 1,72 млн б/с.

Как указывают в ЦЦИ, из-за политического давления на Индию со стороны США семь танкеров с российской нефтью испытывали сложности с доставкой в индийские порты. Но, по данным систем мониторинга судов, которые приводят аналитики, к 5 августа четырем танкерам удалось выгрузиться в Индии после задержек на пять-семь суток. Еще два судна продолжают следовать в направлении Индии, один танкер был перенаправлен в Китай, указывают в ЦЦИ.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении с 27 августа дополнительных 25-процентных пошлин для Индии в ответ на продолжающиеся закупки российской нефти, сообщил Белый дом. В случае отказа от российского сырья Индия может выиграть от наращивания добычи странами ОПЕК+, поскольку это приведет к росту предложения ближневосточной нефти и снижению цен на нее, считают в ЦЦИ. По информации аналитиков, крупнейший в стране переработчик нефти Indian Oil Corporation закупила 4,5 млн баррелей из США. Но эксперты сомневаются, что Индия сможет полностью перейти на американское сырье.

В ЦЦИ указывают, что после недавнего соглашения ЕС и США основная часть американской нефти будет перенаправлена в европейские страны.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин указывает, что ежемесячные поставки российской нефти в Индию составляют 1,8 млн б/с, то есть 1,8% мировой добычи жидких углеводородов. Их потребление в Индии — 5,8 млн б/с, поэтому российские поставки крайне важны при сложившейся конъюнктуре, поясняет он. По словам аналитика, в случае временного выпадения российского экспорта из-за роста нефтяных котировок глобально пострадают все нетто-покупатели.

На риск увеличения стоимости нефти также указывает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, Россия не сможет оперативно перенаправить объемы сырья, поступавшие в Индию, и будет вынуждена сократить добычу. Это, по мнению эксперта, вызовет дефицит на мировом рынке и может привести к скачку цен выше $100 за баррель. В ЦЦИ допускают, что Китай может нарастить закупки за счет расширения дисконта на российскую нефть, но полностью перенаправить все поставки из Индии на рынок КНР вряд ли получится.

В третьем квартале экспорт нефти из РФ традиционно снижается из-за роста внутреннего потребления, отмечают в ЦЦИ. В августе аналитики не ожидают существенных изменений по уровню отгрузок. По прогнозам Кирилла Бахтина, в августе объем экспорта нефти из РФ продолжит расти благодаря увеличившейся квоте ОПЕК+ и продолжающихся ремонтов на НПЗ. Reuters со ссылкой на источники в отрасли прогнозирует рост экспорта нефти из РФ в августе на 200 тыс. б/с после инцидентов на НПЗ, которые сократили переработку.

Ольга Семеновых