Трамп ввел пошлины на индийские товары в 25% из-за закупок Индией нефти у России

Президент США Дональд Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины на индийские товары. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома. Новые тарифные барьеры вступают в силу через 21 день, говорится в тексте документа. Причиной введения тарифов президент США называет тот факт, что «правительство Индии в настоящее время прямо или косвенно импортирует нефть из РФ».

В тексте указа говорится, что «товары из Индии, ввозимые на таможенную территорию США, облагаются дополнительной адвалорной пошлиной в размере 25 процентов».

Ставка вступает в силу через 21 день с момента публикации указа, говорится в тексте документа. При этом в тексте указа говорится, что в него могут быть внесены изменения в случае, если правительство РФ или иностранного государства, на которое распространяется действие настоящего приказа, «предпримет значительные шаги для урегулирования» ситуации.

Своим указом президент США продлил режим чрезвычайного положения в США, который был объявлен 15 апреля 2021 года в указе 14024. Тот указ позволил администрации Джо Байдена ввести санкции против российских частных и юридических лиц и впоследствии стал ключевым правовым механизмом санкций против России.

Анастасия Домбицкая