Нефть нарезает морские пути

Нефтяной рынок отреагировал на последние санкции ЕС и ужесточение правил захода иностранных судов в порты. В результате ставки фрахта на перевозку российской нефти 21–27 июля выросли до 30% в зависимости от направления, а отгрузки сырья из портов упали до минимума с начала февраля. Но аналитики ждут, что адаптация рынка к новым условиям не займет много времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ставки фрахта на перевозку российской нефти c 21 по 27 июля выросли по всем направлениям из-за снижения доступного флота, не попавшего под новые ограничения ЕС, сказано в исследовании Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным аналитиков, сильнее всего фрахт подорожал на маршрутах из Новороссийска в Турцию — на 30% к предыдущей неделе, до $3,6 за баррель, или $2,6 млн за рейс судна типа Aframax (100 тыс. тонн). По словам участников рынка, которые приводит ЦЦИ, турецкие импортеры российской нефти усилили контроль за соблюдением всех формальных требований из-за новых санкций ЕС.

Стоимость транспортировки российской нефти из портов Черного моря в Индию увеличилась на 9–10% неделя к неделе, до $6,8–7,4 за баррель, из балтийских портов — на 7–8%, до $8,3–9 за баррель. Средняя ставка фрахта в Китай из порта Козьмино выросла на 11%, до $2,8 за баррель.

Директор ЦЦИ Роман Соколов говорит, что рост ставок фрахта по всем маршрутам также может быть вызван увеличением времени, проводимого танкером под погрузкой из-за новых правил допуска судов под иностранными флагами в порты РФ. Согласно указу президента РФ, который вступил в силу 21 июля, заход иностранных судов в морские порты РФ должен согласовываться с ФСБ. Ранее особый порядок прибытия судов из-за рубежа применялся в случаях, когда у порта смежная с военно-морской базой акватория.

Рост ставок фрахта носит временный и локальный характер, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его словам, новые правила для зарубежных судов связаны с необходимостью усиления мер безопасности после инцидентов со взрывами на танкерах, заходивших в российские порты. Власти ужесточили процедуры досмотра, что повлекло краткосрочные логистические сбои, но, отмечает эксперт, рынок достаточно быстро адаптируется к новым требованиям.

Повышение ставок не окажет давления на экспортные объемы, поскольку в целом текущий уровень фрахта остается ниже показателей зимы—весны 2025 года, добавляет Роман Соколов. По его оценкам, дальнейшая динамика будет зависеть от геополитических факторов, влияющих на доступность тоннажа и безопасность судоходства в отдельных бассейнах. В целом, добавляет он, на мировом рынке перевозок сейчас фиксируется снижение цен, а это означает, что рыночные факторы будут, скорее, способствовать ограничению роста ставок.

Но в моменте, по данным ЦЦИ, отгрузки российской нефти из портов 21–27 июля упали на 25% неделя к неделе, до минимума с начала февраля 2025 года,— 340 тыс. тонн в сутки. Количество заходов судов в порты сократилось до 28 — также до минимума с февраля. В ЦЦИ это объясняют переносом части заходов судов из-за новых правил до выполнения всех формальностей. А из-за снижения численности флота, не попавшего под новые санкции ЕС, часть отгрузок была перенесена на последующую неделю, указывают аналитики.

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Скорее всего, полагает Роман Соколов, как только участники рынка отработают новый механизм согласования захода танкера в российские порты, недельные объемы восстановятся до привычных норм. Объемы поставок менее подвержены влиянию геополитики, поскольку цены на российское сырье остаются относительно низкими, добавляет он.

В августе, говорится в обзоре ЦЦИ, морские поставки нефти из западных портов РФ могут снизиться на 8% к июлю из-за роста загрузки российских НПЗ. Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин говорит, что риска снижения экспорта не наблюдается, а санкции ЕС могут привести к временному расширению дисконтов и снижению доходов от экспорта. Усиление угроз со стороны США в адрес судовладельцев, работающих с РФ, позволит покупателям российской нефти добиваться более выгодных цен за счет увеличения дисконтов, подтверждает господин Юшков. А перевозчики, по его словам, смогут повышать ставки фрахта, ссылаясь на «токсичность» груза.

Как сообщает Reuters 31 июля со ссылкой на источники, на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины для покупателей нефти из РФ и низких дисконтов государственные НПЗ Индии остановили закупку сырья из РФ. По информации агентства, в качестве альтернативы НПЗ могут закупить на споте ближневосточную нефть.

По данным ЦЦИ, с 21 по 27 июля отгрузки нефти из РФ в Индию упали на 56% к предыдущей неделе. Сейчас, отмечают аналитики, дисконт на российскую нефть Urals в индийских портах остается на уровне $1,7–1,8 за баррель, и именно низкий размер скидки мог оттолкнуть часть переработчиков в Индии от существенных закупок.

Ольга Семеновых