Жителю Башкирии, по вине которого погиб младенец, вынесли приговор

Октябрьский городской суд признал 28-летнего жителя виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и приговорил к ограничению свободы сроком на один год, сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили в суде, подсудимый, будучи в состоянии наркотического и алкогольного опьянения, подошел к кровати, в которой находился его трехнедельный ребенок. Тлеющая часть сигареты, которую держал в руках подсудимый, упала на постельное белье, оно вспыхнуло, затем огонь перекинулся на одежду ребенка. Младенец скончался в реанимации через три дня.

Ранее сообщалось, что причиной происшествия якобы был включенный фен, которую отец ребенка положил в детскую кровать.

Подсудимый признал вину.

Венера Хисамова