В Башкирии новорожденный ребенок госпитализирован с тяжелыми ожогами

Трехнедельный ребенок получил ожоги третьей и четвертой степени при пожаре в квартире в Октябрьском, сообщил глава минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

«Со слов родителей папа ребенка положил в кроватку включенный фен, произошло возгорание. Сейчас состояние малыша специалисты оценивают как тяжелое. К маленькому пациенту выезжают реаниматолог и эндоскопист Республиканской детской клинической больницы»,— написал он в Telegram.

В Главном управлении МЧС по Башкирии уточнили, что инцидент произошел, когда мать ребенка повела старших детей четырех и двух лет в детский сад. С новорожденным оставался отец.

«В какой-то момент в детской кроватке произошло загорание покрывала и матраса, а также загорелась одежда на ребенке. Причина происшествия устанавливается»,— говорится в пресс-релизе.

Специалисты предполагают, что инцидент мог произойти из-за фена и гелиевых шаров.

Наталья Балыкова