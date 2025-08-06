NYT раскрыла имена тех, кто поздравлял Эпштейна с днем рождения в 2016 году

В качестве подарка на 63-й день рождения Джеффри Эпштейна друзья отправили ему письма, в которых выражали свое почтение известному финансисту — к тому моменту уже отсидевшему срок за изнасилование несовершеннолетней. Как выяснила The New York Times (NYT), письма с поздравлениями ему тогда отправили среди прочих бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, режиссер Вуди Аллен, философ и лингвист Ноам Хомский с женой и физик Лоуренс Краусс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout. / Reuters Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout. / Reuters

Вуди Аллен в своем письме отмечает, что всегда с удовольствием принимал приглашения от Джеффри Эпштейна: «Так много интересных людей на каждом без исключения ужине. Политики, ученые, учителя, фокусники, комедианты, интеллигенция, журналисты, энтимолог (в письме Алленом допущена ошибка, верно написание "энтомолог".— “Ъ”), концертирующий пианист». Разнообразие гостей отмечал и Эхуд Барак и его жена: «Вашему любопытству нет предела. Для многих из них вы как закрытая книга, но вы знаете все о каждом».

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что в 2003 году поздравления Эпштейну прислали около 50 человек. Среди них, как утверждает газета, был Дональд Трамп, который прислал рисунок обнаженной женщины и подписал его: «И пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом». Господин Трамп эту информацию отрицает и подал в суд на Dow Jones, издающую газету, и ее владельца медиамагната Руперта Мёрдока. Как утверждает WSJ, свое поздравление финансисту прислал тогда и Билл Клинтон.

Кирилл Санханянц