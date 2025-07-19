Трамп подал в суд на WSJ из-за статьи о поздравлении Эпштейна

Президент США Дональд Трамп подал в суд иск к газете The Wall Street Journal (WSJ) и ее владельцев. Причиной стала статья, в которой имя Дональда Трампа фигурирует в числе людей, которые поздравили Джеффри Эпштейна с днем рождения в 2003 году.

«Это историческое судебное разбирательство ведется против так называемых авторов этой диффамации, теперь полностью опозоренного WSJ, а также его корпоративных владельцев и филиалов, с Рупертом Мердоком и Робертом Томсоном на вершине списка»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Как пишет Reuters, сумма иска превышает $10 млрд. Дональд Трамп настаивает на том, что журналисты оклеветали его и нанесли «огромный финансовый» и репутационный ущерб.

В статье WSJ говорится, что имя Дональда Трампа было указано в поздравлении финансисту Джеффри Эпштейну, которое включало в себя изображение обнаженной женщины, нарисованным от руки. В подписи, как утверждает газета, говорится: «И пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом». Господин Трамп заявлял, что никогда не писал эти слова и не рисовал женщин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело Эпштейна раскололо республиканцев».