WSJ: кроме Трампа Эпштейна с днем рождения поздравил Билл Клинтон

В книге поздравлений с днем рождения Джеффри Эпштейна кроме послания Дональда Трампа содержится и письмо Билла Клинтона. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nick Oxford / Reuters Фото: Nick Oxford / Reuters

Поздравление, как утверждает газета, написано от руки. Учитывая характерный почерк бывшего президента США, в подлинности его нет сомнений.

«Правда же, обнадеживает продержаться так долго, через все эти годы учения и понимания, приключений и (неразборчиво.— WSJ), и сохранить при этом детскую любознательность, драйв к изменению мира к лучшему и поддерживающих тебя друзей»,— цитирует газета текст поздравления.

Поздравление помещено в книгу с еще примерно пятью десятками посланий, которую в 2003 году собрала для Джеффри Эпштейна его подруга Гилейн Максвелл, отбывающая сейчас 20-летний срок за соучастие в преступлениях самого Эпштейна. Его, напомним, обвиняли в сутенерстве и склонении несовершеннолетних к проституции. По официальной версии, он покончил с собой в тюрьме в ожидании суда в 2019 году.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что в этой же книге находится и поздравление нынешнего президента Дональда Трампа — правда, не рукописное, зато с подписью и скабрезным изображением обнаженной женщины. Господин Трамп ответил на публикацию судебным иском на $10 млрд к газете, ее издателю, Dow Jones и владельцу медиамагнату Руперту Мэрдоку.

Представитель господина Клинтона отказался комментировать информацию о поздравлении, напомнив прежние заявления бывшего президента о том, что он порвал всякие отношения с Джеффри Эпштейном за десять лет до ареста того в 2019 году и ничего не знал о приписываемых ему преступлениях.

Виктор Буй