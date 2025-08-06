Wildberries получил разрешение на строительство штаб-квартиры в «Москва-Сити»

Объединенная компания Wildberries&Russ получила разрешение на строительство 400-метровой башни в «Москва-Сити». Она станет новым бизнес-центром маркетплейса. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Объект построят по адресу Краснопресненская набережная, земельный участок 16/1. Общая площадь составит 202,6 тыс. кв. м. Офисные помещения займут 128 тыс. кв. м. В них смогут работать до 17 тыс. человек. На прилегающей территории запланировано благоустройство и озеленение.

В небоскребе будет три лифтовые зоны, всего 84 кабины. Также в здании появится шестиуровневый подземный паркинг на 305 машино-мест. «Здание станет новой высотной доминантой столичного делового квартала “Москва-Сити”, сочетающей передовые проектные решения с высокой функциональностью»,— отметил господин Слободчиков.

О покупке объекта Wildberries & Russ договорилась с «Галс-Девелопментом» в конце 2024 года. Заехать в небоскреб маркетплейс сможет примерно к 2031 году. В июле «Ъ» выяснил, что Wildberries заключил сделку по аренде одного из корпусов площадью 9 тыс. кв. м в комплексе «РТС Чертановская» на юге Москвы для временного размещения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Wildberries заехал в Чертаново».