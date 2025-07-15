Wildberries заехал в Чертаново

Wildberries & Russ, ожидая окончания строительства своей новой штаб-квартиры в «Москва-Сити», заключила сделку по аренде одного из корпусов площадью 9 тыс. кв. м в комплексе «РТС Чертановская» на юге Москвы для временного размещения. По подсчетам консультантов, аренда обойдется маркетплейсу в 252–300 млн руб. в год. Подыскать такой объем офисных площадей в центральных районах города сейчас сложно, поэтому многие компании вынуждены переориентироваться на более отдаленные локации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

О том, что объединенная компания Wildberries & Russ полностью арендовала один из корпусов в бизнес-комплексе «РТС Чертановская» на юге Москвы общей площадью 9 тыс. кв. м, “Ъ” рассказали три источника на рынке недвижимости. В Wildberries & Russ отказались от комментариев. В ГК «Риотэкс» (владелец объекта) не ответили на запрос “Ъ”.

По подсчетам партнера инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Дмитрия Жидкова, аренда офисного здания обошлась маркетплейсу в 252–261 млн руб. Гендиректор консалтинговой компании Remain Дмитрий Клапша оценивает сделку в 270–300 млн руб.

Решение Wildberries & Russ целиком арендовать одно из зданий в «РТС Чертановская» продиктовано желанием компании расширить имеющиеся в этой локации площади: маркетплейс уже снимает 3,9 тыс. кв. м офисной недвижимости в одном из зданий комплекса, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Белова.

Господин Жидков считает, что речь может идти о временном размещении сотрудников до переезда в новую штаб-квартиру в небоскребе, строящемся у моста «Багратион» в деловом кластере «Москва-Сити». О покупке этого объекта Wildberries & Russ договорилась с «Галс-Девелопментом» в конце 2024 года, общая площадь бизнес-центра составляет около 214 тыс. кв. м, а разместиться в этом объекте маркетплейс сможет примерно к 2031 году.

Гендиректором и единственным владельцем маркетплейса Wildberries с апреля 2025 года является Татьяна Ким. По собственным данным, чистая прибыль объединенной Wildberries & Russ в 2024 году составила 104 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Оборот компании за тот же период вырос почти вдвое год к году, до 4,1 трлн руб.

Расположенный в районе Северное Чертаново на юге Москвы бизнес-комплекс «РТС Чертановская» (ранее «Авиньон-1» и «Авиньон-2») контролируется ГК «Риотэкс», эти здания общей площадью 17 тыс. кв. м компания выкупила у девелоперской Capital Group в декабре 2024 года. Всего в портфеле ГК «Риотэкс» находится 454 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, среди проектов — «РТС Обручева» площадью 30 тыс. кв. м, «РТС Рублевский» (16,7 тыс. кв. м).

Отдаленность бизнес-комплекса «РТС Чертановская» от центра может быть выгодна для сотрудников Wildberries & Russ, которым необходим быстрый доступ к складам, считает замруководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

Кроме того, обращает внимание эксперт, офисные пространства в этом здании предлагались с готовой отделкой.

В условиях низкой вакантности на офисном рынке Москвы подыскать крупный офисный блок для аренды в центральных районах города затруднительно, поэтому компании вынуждены переориентироваться на отдаленные от центра локации, отмечает господин Кусов. По его подсчетам, доля свободных площадей только в южной части Москвы на текущий момент составляет около 6,9%, что на 1,5 процентного пункта выше среднего показателя по рынку.

София Мешкова