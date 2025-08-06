Ушаков рассказал, что Путин и Уиткофф обсуждали помимо украинского кризиса

Президент России Владимир Путин и спецпосланник США Стив Уиткофф в ходе переговоров обсудили украинский кризис и развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона. Об этом по итогам встречи рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он назвал разговор «полезным» и «конструктивным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Если назвать темы, то, прежде всего, конечно, это украинский кризис,— сказал господин Ушаков. — И вторая тема – это перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между США и Россией».

Сегодня глава российского государства принял господина Уиткоффа в Кремле. Встреча длилась примерно три часа. В пресс-службе Кремля сообщили о завершении переговоров, но не привели подробностей встречи. Перед встречей господин Уиткофф прогулялся по парку «Зарядье» в компании Кирилла Дмитриева.

Визит Стива Уиткоффа в российскую столицу проходит накануне истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа. Он угрожал ввести против России и ее партнеров 100-процентные пошлины в случае, если до 8 августа не будет урегулирован конфликт на Украине. Financial Times со ссылкой на источник, приближенный к Белому дому, писала, что президент США Дональд Трамп придет в ярость, если визит его спецпосланника не принесет результатов. Согласно расписанию на сайте американской администрации, сегодня в 16:30 по местному времени (23:30 мск) Дональд Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома.

Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Президент США настроен скептически».

Анастасия Домбицкая