«Президент США настроен скептически»
Дмитрий Дризе — о предстоящем визите Стивена Уиткоффа
В Россию едет американский спецпосланник. Информацию подтвердили в Кремле и Белом доме. Предположительно, Стивен Уиткофф будет в Москве 6 или 7 августа. Главная тема — Украина. Как известно, 8 августа истекает дедлайн, который Дональд Трамп установил для достижения мирного соглашения. В случае его отсутствия американский президент готов ввести новые антироссийские санкции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что некое решение будет найдено.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Стивен Уиткофф точно приедет в Россию в конце недели, что подтверждено официально. Это будет последняя возможность договориться перед истечением срока ультиматума Дональда Трампа. Вроде бы в эти же дни в Киеве будет другой американский спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Негласно считается, что последний является «ястребом» в отличие от Уиткоффа, и поэтому в Москве его видеть не хотят, а в украинской столице, напротив.
При том что Уиткофф, он как бы по бизнесу, политики меньше, больше холодного расчета. Келлог, наоборот, генерал в отставке и предпочитает говорить на тему вооружений, санкций и прочих неприятных вещей. Президент США дал понять, что настроен скептически — фактически он готов вводить ограничения, при том что русские научились их обходить.
В преддверии переговоров в Кремле, судя по всему, решили не обострять ситуацию вокруг американских подводных лодок, которые двинулись в направлении России. Обошлось без резких заявлений. Общий смысл такой: разное люди говорят, зачем уж так реагировать. Хотя в России тема ядерного пепла, в который логично обратить весь Запад без исключения, пользуется большой популярностью, в том числе и среди официальных спикеров. Звучат даже предложения разместить «Орешник» на Кубе или в Венесуэле. Если постоянно о чем-то говорить и даже настаивать, в один прекрасный момент слова могут воплотиться в дела.
Впрочем, вернемся к украинскому урегулированию. По логике вещей, если говорить совсем уж не о чем, какой тогда смысл Уиткоффу так далеко ездить? Кроме того, есть такая версия, что спецпосланник везет очень выгодные предложения, от которых сложно отказаться. Сенсация, конечно, возможна, хотя верится в это с трудом. Собственно, какое может быть предложение? Речь может идти о том, что с России частично снимут санкции или, допустим, Америка готова признать Крым в одностороннем порядке.
Тем не менее против всего этого возражает Европа, ее мнение тоже приходится учитывать.
Еще сейчас активно обсуждается ситуация вокруг Индии, которая, с одной стороны, категорически отказывается идти на поводу у США, готова продолжать закупать российскую нефть, но, с другой, явно колеблется. Вокруг всего этого и будут развиваться события в ближайшее время.
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