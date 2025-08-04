«Президент США настроен скептически»

В Россию едет американский спецпосланник. Информацию подтвердили в Кремле и Белом доме. Предположительно, Стивен Уиткофф будет в Москве 6 или 7 августа. Главная тема — Украина. Как известно, 8 августа истекает дедлайн, который Дональд Трамп установил для достижения мирного соглашения. В случае его отсутствия американский президент готов ввести новые антироссийские санкции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что некое решение будет найдено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Стивен Уиткофф точно приедет в Россию в конце недели, что подтверждено официально. Это будет последняя возможность договориться перед истечением срока ультиматума Дональда Трампа. Вроде бы в эти же дни в Киеве будет другой американский спецпредставитель по Украине Кит Келлог. Негласно считается, что последний является «ястребом» в отличие от Уиткоффа, и поэтому в Москве его видеть не хотят, а в украинской столице, напротив.

При том что Уиткофф, он как бы по бизнесу, политики меньше, больше холодного расчета. Келлог, наоборот, генерал в отставке и предпочитает говорить на тему вооружений, санкций и прочих неприятных вещей. Президент США дал понять, что настроен скептически — фактически он готов вводить ограничения, при том что русские научились их обходить.

В преддверии переговоров в Кремле, судя по всему, решили не обострять ситуацию вокруг американских подводных лодок, которые двинулись в направлении России. Обошлось без резких заявлений. Общий смысл такой: разное люди говорят, зачем уж так реагировать. Хотя в России тема ядерного пепла, в который логично обратить весь Запад без исключения, пользуется большой популярностью, в том числе и среди официальных спикеров. Звучат даже предложения разместить «Орешник» на Кубе или в Венесуэле. Если постоянно о чем-то говорить и даже настаивать, в один прекрасный момент слова могут воплотиться в дела.

Впрочем, вернемся к украинскому урегулированию. По логике вещей, если говорить совсем уж не о чем, какой тогда смысл Уиткоффу так далеко ездить? Кроме того, есть такая версия, что спецпосланник везет очень выгодные предложения, от которых сложно отказаться. Сенсация, конечно, возможна, хотя верится в это с трудом. Собственно, какое может быть предложение? Речь может идти о том, что с России частично снимут санкции или, допустим, Америка готова признать Крым в одностороннем порядке.

Тем не менее против всего этого возражает Европа, ее мнение тоже приходится учитывать.

Еще сейчас активно обсуждается ситуация вокруг Индии, которая, с одной стороны, категорически отказывается идти на поводу у США, готова продолжать закупать российскую нефть, но, с другой, явно колеблется. Вокруг всего этого и будут развиваться события в ближайшее время.

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Дмитрий Дризе