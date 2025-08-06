Врачам Белой и Сушкевич запросили до 9,5 лет по делу об убийстве младенца

Гособвинение запросило у Мособлсуда 9 и 9,5 лет колонии для врачей из Калининграда Элины Сушкевич и Елены Белой. Также им просят запретить заниматься врачебной деятельностью на три года, сообщило ТАСС. Женщин обвиняют в убийстве младенца в 2019 году.

Госпожа Белая была исполняющей обязанности главврача родильного дома №4 в Калининградской области. Госпожа Сушкевич работала там же анестезиологом-реаниматологом. По версии следствия, в 2019 году в роддом поступила женщина, родившая недоношенного мальчика весом около 700 граммов. И.о. главврача не хотела портить статистику медучреждения, и поручила анестезиологу убить младенца. Для этого госпожа Сушкевич ввела ребенку сульфат магния, после чего он скончался.

В 2020 году суд присяжных в Калининградском областном суде вынес оправдательный вердикт по делу. Год спустя прокуратура обжаловала приговор и Первый апелляционный суд отправил дело на пересмотр. В 2022 году Элине Сушкевич и Елене Белой назначили 9 и 9,5 лет общего режима соответственно.

Однако позже Верховный суд отправил дело на пересмотр и Первый апелляционный суд отменил приговор. В конце июля 2025 года суд присяжных в Мособлсуде счел врачей виновными в убийстве новорожденного. Подсудимые вину не признали, защита утверждала, что в действиях врачей не было злого умысла.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дело врачей пустили по кругу».

Никита Черненко