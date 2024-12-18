Дело врачей пустили по кругу

Громкое дело врачей калининградского роддома Елены Белой и Элины Сушкевич, вначале оправданных, а затем осужденных на девять с половиной и девять лет колонии за убийство младенца, отправлено в Московский областной суд на пересмотр. Такое решение принял Первый апелляционный суд общей юрисдикции по жалобе защиты. Адвокаты настаивали, что в ходе последнего разбирательства имело место внепроцессуальное общение судьи и присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Белая (справа) и Элина Сушкевич во время заседания суда

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Елена Белая (справа) и Элина Сушкевич во время заседания суда

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В рассмотрении жалобы защиты Елена Белая и Элина Сушкевич участвовали по видео-конференц-связи из столичного СИЗО №6 в Печатниках. Туда их доставили из колонии №4, расположенной в Калининградской области, где обе уже отбывали сроки, назначенные им Мособлсудом 6 сентября 2022 года.

Их дело слушалось коллегией из восьми народных судей, которые 24 августа 2022 года большинством голосов сочли доказанной вину исполнявшей обязанности главврача городского роддома №4 Белой в организации убийства (ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК), а врача-анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич — в убийстве (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК). Обе были признаны виновными и не заслуживающими снисхождения.

Коллегия согласилась с версией СКР о том, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме в Калининграде гражданка Узбекистана Заримхон Ахмедова родила на свет недоношенного мальчика, госпожа Белая предложила госпоже Сушкевич умертвить его.

Ранее следствие установило, что госпожа Белая действовала «по мотиву удовлетворения карьерных интересов», так как понимала, что с гибелью ребенка в роддоме «будут ухудшены показатели медицинской статистики» медучреждения и областного перинатального центра, что, в свою очередь, могло повлиять на ее назначение на должность главного врача.

Согласно материалам дела, госпожа Сушкевич ввела ребенку дозу магния сульфата, из-за чего тот умер. Для сокрытия следов преступления врач внесла в историю родов сведения, что ребенок уже родился мертвым.

Первый апелляционный суд в апреле 2023 года признал приговор законным, его правомерность подтвердил в декабре того же года и Второй кассационный суд. Лишь в октябре 2024 года президиум Верховного суда России отменил судебные акты и направил дело в Первый апелляционный суд на новое рассмотрение для проверки законности приговора.

Для того чтобы заслушать доводы защиты, там потребовалось четыре судебных заседания, в ходе которых были допрошены бывшие присяжные. Как рассказали “Ъ” защищавшие Элину Сушкевич адвокаты Вячеслав Жуковский и Ксения Ворончук, основной довод защиты заключался в том, что имело место «внепроцессуальное общение» судьи Андрея Вьюнова с членами коллегии, которое не могло не повлиять на вынесение коллегией обвинительного вердикта.

«В ходе первого апелляционного рассмотрения по ходатайству прокурора в суде опросили четверых присяжных, а в ходе повторного — уже семь человек»,— поведал Вячеслав Жуковский. Таким образом, по словам адвоката, в апелляции судьи опросили в общей сложности 11 членов жюри: восемь из основной коллегии, которые и выносили вердикт, а также двух выбывших и одного запасного присяжного. «Часть присяжных рассказали, что судья заходил к ним в комнату отдыха и высказывал свое отношение по вопросу доказанности вины подсудимых, а часть сказала, что его общение с присяжными было безобидным — судья заходил, чтобы извиниться за задержку процесса, просил их быть объективными и внимательными и вести записи»,— рассказал адвокат. Он был убежден, что «при таких обстоятельствах присяжные не могли вынести объективный вердикт».

Иного мнения придерживались прокуратура и представлявшая интересы потерпевшей адвокат Лариса Гусева, которые просили оставить приговор в силе.

Последняя напомнила, что обвинительный вердикт был вынесен пятью голосами присяжных против трех. При этом все восемь присяжных из основной коллегии в ходе опроса в апелляции заявили, что вынесли вердикт «самостоятельно, на основании своих внутренних убеждений и влияния на них в совещательной комнате никто не оказывал». Она отметила, что довод защиты об общении судьи с присяжными вне зала суда «является доктринным спором юристов». «В законе прямых запретов на такое общение нет»,— подчеркнула она.

Однако, взвесив доводы сторон, тройка судей приговор отменила, направив дело на новое рассмотрение в Московский областной суд в ином составе суда. При этом срок ареста подсудимых, которых защита предлагала перевести под домашний арест, был продлен на три месяца.

По прогнозам участников процесса, новое разбирательство начнется в конце января — начале февраля 2025 года. Адвокаты намерены добиваться оправдания медиков. «Я уверен, что никакого убийства не было, а была естественная смерть младенца»,— заявил господин Жуковский. В свою очередь, госпожа Гусева высказала возмущение принятым решением. «Такое ощущение, что никому нет дела до бедного ребенка, которого просто-напросто убили»,— сказала она, отметив, что сторона потерпевшей будет настаивать на реальном сроке для фигуранток.

По закону, если присяжные вновь сочтут их виновными, суд не сможет им назначить большие сроки, нежели они получили раньше.

Для медиков это будет уже третий процесс. В ходе первого, который проходил в Калининградском областном суде, присяжные 10 декабря 2020 года оправдали господ Белую и Сушкевич, а 16 декабря суд огласил оправдательный приговор. Однако Первый апелляционный суд 27 мая 2021 года этот приговор отменил. Он изменил подсудность дела и направил его на новое рассмотрение в Мособлсуд. Именно он 4 октября 2021 года заключил медиков под стражу, приняв доводы прокуратуры и потерпевших о том, что подсудимые в СМИ формировали мнение об их невиновности, тем самым оказывая давление на общественность и присяжных.

Мария Локотецкая