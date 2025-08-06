Китай вновь вводит антиковидные меры из-за распространения вируса чикугунья

Власти китайской провинции Гуандун частично ввели санитарные меры, применявшиеся во время пандемии COVID-19. Теперь это сделано для защиты населения от вируса чикугунья. Как сообщает Bloomberg, теперь при покупке в аптеках провинции лекарств, помогающих ослабить симптомы заболевания, необходимо предъявлять документы. Данные о покупателях передаются в органы санитарного контроля для учета заболевших. В период пандемии COVID-19 сбор таких данных позволял ограничивать передвижение заболевших людей и контролировать сдачу тестов на коронавирус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chinatopix / AP Фото: Chinatopix / AP

Вирус чикугунья передается через укус комара. Болезнь проявляется через несколько дней и сопровождается резким подъемом температуры тела до 40°С, сильной болью в суставах, которая может сохраняться на протяжении месяцев, болью в мышцах, головной болью, тошнотой, слабостью и сыпью.

Сейчас в Гуандуне, где продолжается сезон наводнений и сохраняется теплая погода, сложились идеальные условия для размножения комаров, переносящих вирус. Менее чем за месяц только в одном городе Фошань выявлено более 7 тыс. инфицированных.

Пока нет признаков того, что власти провинции объявят строгий локдаун, но несколько городов за пределами Гуандуна уже ввели ограничения для приезжих из Фошаня. Им предписано в течение 14 дней внимательно следить за своим состоянием и при появлении малейших признаков заболевания явиться к врачу.

Кроме того, Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали предупреждение для американцев, отправляющихся в Китай, советуя им защищать себя от укусов комаров.

Алена Миклашевская