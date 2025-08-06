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Шахтерам СУБР планируют увеличить зарплату

Правительство Свердловской области и компания «Русал» совместно разработают программу развития Североуральска, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Денис Паслер. На встрече с генеральным директором компании Евгением Никитиным также поднимались вопросы совершенствования условий труда на производстве и привлечения кадров.

Денис Паслер и Евгений Никитин

Денис Паслер и Евгений Никитин

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Денис Паслер и Евгений Никитин

Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Денис Паслер рассказал, что шахтерам Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в «Русал») планируют увеличить зарплату и назначить выплаты другим специалистам для привлечения их работы в городе. «Менеджмент поддержал мое предложение об увеличении зарплат шахтеров, а также готов внедрять программы дополнительной мотивации для решения кадровых вопросов как самого предприятия, так и социальной сферы города»,— сообщил врио губернатора. Для привлечения врачей СУБР компенсирует каждому специалисту на покупку жилья 1,5 млн руб. Для педагогов уже работает система доплат до 50 тыс. руб. к зарплате.

В программу развития Североуральска войдут проекты по модернизации социальной и инженерной инфраструктуры города. В этом году предприятие построит две спортивные площадки в городских дворах, оборудует инженерный класс в школе №1 и реализует другие проекты. Как сообщил господин Паслер, в будущем планируется благоустроить набережную у бассейна «Нептун», отремонтировать детскую поликлинику и ДК «Современник».

Ранее Денис Паслер предложил руководству СУБР привлечь 500 семей шахтеров из других регионов для решения проблемы кадрового дефицита. Для привлечения специалистов, помимо жилищных условий, планировалось пересмотреть зарплатную политику.

Ирина Пичурина

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