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Паслер предложил привлечь на СУБР 500 семей шахтеров из других регионов

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер предложил руководству Североуральского бокситового рудника (СУБР, входит в «Русал») привлечь 500 семей шахтеров из других регионов для решения проблемы кадрового дефицита. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Денис Паслер

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Эта задача была поставлена перед топ-менеджментом компании на заседании правительства, где обсуждалась работа СУБРа, являющегося одним из ключевых предприятий по добыче и обогащению алюминийсодержащего сырья в стране.

Для привлечения специалистов, помимо жилищных условий, планируется пересмотреть зарплатную политику на СУБРе. «Зарплата должна быть конкурентоспособной и соответствовать усилиям, которые вкладывают мужчины в эту нужную работу»,— сообщил господин Паслер. Кроме того, Денис Паслер сообщил о необходимости заниматься социально-экономическим развитием городов присутствия, создавая комфортные условия для жизни и работы сотрудников.

Ранее руководство СУБРа приняло решение о привлечении иностранных специалистов из Индии для работы на подземных специальностях, где не хватает более 200 человек. Для мигрантов разработаны специальные памятки и видеоролики, проводятся занятия по учету культурных особенностей.

Полина Щуцкая

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