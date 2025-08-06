Артур Бетербиев выбрал американский путь

Третий поединок за статус короля полутяжелого веса (до 79,4 кг) между двумя самыми яркими звездами российского профессионального бокса — Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, кажется, оказался под угрозой срыва. Бетербиев, во втором поединке в феврале потерпевший поражение от Бивола и уступивший ему статус абсолютного чемпиона мира, давал понять, что недоволен тем, что его соперник затягивает с продолжением противостояния, а теперь согласился на бой в конце осени с другим оппонентом — американцем Деоном Николсоном. Впрочем, вернуть чемпионский пояс Артур Бетербиев может и не встретившись с соотечественником, поскольку звание Всемирного боксерского совета (WBC) уже принадлежит еще одному представителю США — Дэвиду Бенавидесу: с ним ранее отказался драться Дмитрий Бивол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Организаторы боксерского шоу Ring IV: Night of Champions, которое состоится 22 ноября в Эр-Рияде, объявили состав второго по рангу боя в его программе. В нем российский боксер Артур Бетербиев встретится с американцем Деоном Николсоном. Эта новость вызвала бурную реакцию в боксерском сообществе по вполне понятной причине. Дело в том, что она означает довольно интересный поворот в очень значимом для бокса сюжете. Он связан с соперничеством двух ярчайших звезд отечественного профессионального бокса — Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Полутяжеловесы, не допускавшие осечек в профессиональной карьере, признанные феноменами своего вида, собравшие у себя все чемпионские пояса, впервые встретились, чтобы определить единственного короля категории, в октябре прошлого года в том же Эр-Рияде. В этом поединке верх по очкам взял Артур Бетербиев. В феврале столица Саудовской Аравии снова приняла их бой. В матче-реванше выигрыш судейским решением остался уже за Биволом, превратившимся в абсолютного чемпиона, владеющим всеми четырьмя званиями — Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). А сразу после окончания поединка и сами боксеры, и руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, основного организатора и инвестора многих крупнейших турниров, Турки Аль аш-Шейх заявляли о том, что хотят продолжить противостояние, счет в котором пока ничейный. Такое развитие событий представлялось логичным и фактически неизбежным.

Впрочем, нельзя сказать, что для экспертов в сфере профессионального бокса сообщение о бое между Артуром Бетербиевым и Деоном Николсоном, фиксирующее, что новая встреча Бетербиева с Биволом как минимум откладывается на длительный срок, а возможно, не состоится вовсе, стало полной неожиданностью. Дело в том, что признаки ее срыва появились еще в начале лета. Артур Бетербиев опубликовал в Instagram (принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) пост, в котором четко дал понять, что недоволен поведением соперника. В нем он указал на то, что после первого, победного для себя поединка согласился выйти на повторный после короткого, всего в четыре месяца, перерыва, несмотря на «возражения тренеров и врачей», считавших, что полученное спортсменом повреждение требует длительного лечения, а также возраст.

Бетербиеву 40 лет, такой рубеж считается, по сути, критическим для бокса. Дмитрий Бивол же, по мнению Артура Бетербиева, затягивал с согласованием третьего боя.

При этом события, случившиеся уже после февральского матча россиян, сделали для боксера, потерпевшего в нем поражение, возможным возвращение чемпионского статуса и без столкновения с Биволом. Все медиаресурсы, освещающие бокс, конечно, обратили внимание на то, в каком шоу выступит в ноябре Артур Бетербиев. Участниками его центрального поединка являются американец Дэвид Бенавидес и британец Энтони Ярд.

Бенавидес — это полноценная суперзвезда бокса. Его послужной список сплошь состоит из побед, которых уже ровно 30.

Львиная их доля добыта в суперсреднем весе (до 76,2 кг), но в прошлом году Бенавидес перешел в следующую категорию, быстро получив признание от Всемирного боксерского совета регулярным чемпионом и официальным претендентом на ее титул. Однако Бивол, как тогда казалось, ради скорого третьего боя с Бетербиевым отказался выполнять требование WBC о проведении матча против Дэвида Бенавидеса. В итоге структура, проявив принципиальность, в апреле отняла свое звание у россиянина и передала его американцу, неоднократно говорившему о том, что хотел бы пересечься с кем-то из российских лидеров полутяжелого веса. Выступление же двух знаменитостей в смежных боях боксерского вечера часто свидетельствует о стремлении организаторов заранее «раскрутить» их будущий поединок.

Чтобы сохранить перспективы на чемпионский бой, Артуру Бетербиеву надо одолеть оппонента с непростой биографией, в которой были даже тюремные сроки, заработанные в молодости, и возвращение после них в профессиональный спорт.

Деона Николсона не относят к элитным боксерам, а, скажем, в рейтинге сильнейших полутяжей BoxRec он находится лишь на 31-й строчке. Но при этом уже несколько лет аналитики отмечают, что, если брать именно ударную мощь, панчерские способности, американец — среди лидеров своей категории, в этом смысле отставая разве что как раз от Бетербиева, а единственный проигрыш американца — Эфетобару Апочи — датирован 2021 годом, и дрался в тот момент он не в полутяжелом, а в первом тяжелом (до 90,7 кг) весе.

Алексей Доспехов