Путин поручил к 2035 году сократить выбросы парниковых газов в России

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2035 году добиться сокращения выбросов парниковых газов до 65–67% от уровня 1990 года. При этом надо учесть «максимально возможную поглощающую способность лесов» и других естественных экологических систем. Указ главы государства опубликован на сайте правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В 1990 году объем выбросов парниковых газов Россией оценивался в 3,1 млрд т, в 2017 году — уже в 1,6 млрд т. Это следует из подготовленной правительством стратегии (.pdf) развития, рассчитанной до 2050 года. В ноябре 2024-го премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия сократила выбросы парниковых газов более чем вдвое относительно уровня 1990 года.

В прошлом году сжигание ископаемых видов топлива (уголь, нефть и природный газ) по всему миру привело к увеличению выбросов CO2 примерно на 0,8%, до рекордных 37,4 млрд метрических тонн, сообщал Bloomberg со ссылкой на данные Global Carbon Budget. Около трети объема выбросов приходится на Китай.

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