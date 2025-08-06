Депортированные из России украинцы объявили голодовку на границе Грузии

Пятеро граждан Украины, застрявших на российско-грузинской границе, объявили бессрочную голодовку, передает телерадиокомпания Imedi news. В МВД Грузии заявили, что украинцы никаких требований к грузинской стороне не предъявляли, и их цель — «своевременное возвращение в свою страну при содействии Красного Креста и посольства Украины».

27 июня Deutsche Welle (объявлена в РФ иностранным агентом) сообщила о 43 депортированных украинцах на пункте «Дарьяли». У них возникли проблемы, когда грузинские пограничники стали требовать официальное подтверждение украинского гражданства. По данным издания, «подавляющее большинство» прибывших на КПП были депортированы без наличия действующего паспорта Украины. К середине июля их число выросло почти вдвое, до 80 человек. Imedi писала, что в их числе есть люди, отсидевшие в российских тюрьмах по особо тяжким преступлениям и выдворенные из России по окончании сроков заключения.