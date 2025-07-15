На границе с Грузией застряли десятки выдворенных из России украинцев

Десятки депортированных граждан Украины застряли на российско-грузинской границе. Среди них есть люди, отсидевшие в российских тюрьмах по особо тяжким преступлениям и выдворенные из России по окончании сроков. Теперь Грузия отказывает им во въезде без надлежащих документов, сообщает грузинская телерадиокомпания Imedi.

Замглавы пропускного пункта «Дарьяли» Лука Пааташвили объяснил Imedi, что дело не только в проблемах украинцев с документами. По его словам, въезд этих граждан в Грузию сопряжен с рисками, так как «большинство» из пребывающих сейчас на КПП были осуждены за тяжкие преступления: убийства, покушения на убийство, изнасилования и преступления, связанные с наркотиками. По словам господина Пааташвили, к грузинской границе прибыло около 80 человек.

27 июня Deutsche Welle (объявлена иноагентом) сообщала о 43 депортированных украинцах на пункте «Дарьяли». Согласно материалу медиапроекта, граждан Украины прежде пропускали после прохождения всех пограничных процедур. Но ситуация осложнилась, когда грузинские пограничники начали требовать официальное подтверждение украинского гражданства. По данным издания, «подавляющее большинство» прибывших на КПП были депортированы без наличия действующего паспорта Украины. Как писала Deutsche Welle (объявлена иноагентом), задержанные на границе украинцы спят в недостроенной части грузинского КПП.