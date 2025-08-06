Россия стала закупать вдвое больше турецкого шоколада

В июне Россия закупила у Турции шоколада и изделий из него на $4,4 млн. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные турецкой статслужбы.

Больше всего Турция продала России следующих изделий:

шоколадные конфеты с начинкой ($2,4 млн);

шоколадки и батончики с начинкой ($781,1 тыс.);

паста с содержанием какао ($251,5 тыс.);

какао-порошок с низким содержанием сахарозы ($228,7 тыс.);

шоколадки и батончики с орехами ($222,6 тыс.).

В первом полугодии Россия купила у Турции шоколада на $29,3 млн. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По данным аналитической компании «Нильсен», в 2024 году розничные продажи шоколада и шоколадных изделий в России сократились почти на 9% в натуральном выражении. Это связано с ростом цен на продукцию. По оценкам ассоциации «Руспродсоюз», средние цены на шоколад за прошлый год выросли на 22,7% год к году, достигнув в январе 2025 года 1,26 тыс. руб. за 1 кг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шоколад остался на бобах».