Сбербанк обратился с иском против группы компаний «Сокол» с требованием признать ответчика банкротом. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-спонсора казанского «Сокола» с долгами на 476 млн требуют признать банкротом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Экс-спонсора казанского «Сокола» с долгами на 476 млн требуют признать банкротом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела группа компаний «Сокол» имеет задолженность на сумму более 476 млн руб.

Иск был подан в июне. Изначально Арбитражный суд Татарстана оставил иск заявление без движения, т. к. заявление было подано с нарушением требований статей о банкротстве. Истец также не предоставил доказательств оплаты госпошлины. В июле Арбитражный суд Татарстана принял иск к производству после устранения нарушений.

По данным Rusprofile, группа компаний «Сокол» с уставным капиталом 10 тыс. руб. ведет деятельность, связанную с грузовым транспортом. В 2024 году выручка организации составила 2,1 млрд руб., а прибыль — 198 млн руб.

Ранее группа компаний была спонсором казанского футбольного клуба «Сокол». После этого бенефициаром клуба стал учредитель «ЭдЭкс» Тимур Калимуллин. В июле Красногорский суд Московской области приговорил Калимуллина и двух его подчиненных к колонии общего режима за мошенничество с приложением SNAPS.

В последнем матче футбольный клуб «Сокол» проиграл «Крыльям Советов — 2» со счетом 2:3.

Диана Соловьёва