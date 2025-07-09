Топ-менеджеров Urban University посадили за мошенничество с игрой

Красногорский суд Московской области приговорил к колонии общего режима учредителя ООО «Эдекс» Тимура Калимуллина и двух его подчиненных за мошенничество с мобильным приложением SNAPS. Калимуллин получил 3,5 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), его сообщники — от 1,5 и 2,5 года соответственно. Об этом сообщает издание «Реальное время».

По версии следствия, в 2023 году Калимуллин предложил создать мобильное приложение SNAPS, где пользователи получали игровую валюту за выполнение заданий или покупки за реальные деньги. Из-за бага в разработке курс внутриигровой валюты обвалился, что привело к жалобам пользователей.

Максим Позднышев приговорен к 2,5 годам колонии со штрафом 250 тыс. руб., Максим Саушин — к 1,5 годам со штрафом 150 тыс. руб. Калимуллин также оштрафован на 350 тыс. руб. Поначалу полиция отказывала в возбуждении дела, ссылаясь на пользовательское соглашение, но дело завели благодаря «игроку с административным ресурсом».

Ранее УФАС по Татарстану оштрафовало «ЭдЭкс» на 100 тыс. руб. за недостоверную рекламу о бесплатном обучении в Urban University. Кроме того, в январе 2025 года студентам вернули 87 млн руб. после жалоб на организацию. Тимур Калимуллин также является бенефициаром казанского футбольного клуба «Сокол».

Анар Зейналов