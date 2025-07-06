Футбольный клуб «Сокол» завершил свою историю поражением со счетом 2:3

Казанский футбольный клуб «Сокол» завершил свою историю поражением от «Крыльев Советов — 2» со счетом 2:3 в матче 13-го тура Второй лиги Б.

В первом тайме полузащитник казанского клуба Раят Шарафутдинов открыл счет в пользу хозяев. Во втором тайме гости сравняли счет благодаря голу Кирилла Попова. Максим Малинин вновь вывел «Сокол» вперед, но Павел Попов быстро восстановил равновесие. В концовке встречи Павел Попов забил победный гол для гостей.

Ранее в социальных сетях ФК «Сокол» сообщалось, что матч против «Крыльев Советов — 2» станет последним для клуба. Казанская команда вышла на поле в черной форме, а для болельщиков было подготовлено специальное питание: в меню — кутья, гороховая каша и кисель.

Влас Северин