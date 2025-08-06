Траты россиян на салоны красоты выросли на 14%

Средний чек россиян на бьюти-услуги, в том числе на косметологические процедуры, составил в первом полугодии 2,2 тыс. руб. Это на 14% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Темп роста увеличился вдвое, подсчитали в сервисе платежей T-Pay.

В частности, маникюр и педикюр за год подорожали на 10–12%, отмечает основатель сети маникюрных салонов 4hands Татьяна Шутова. По оценкам президента Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Ляльи Садыковой, динамика связана с ростом издержек. Подорожали расходные материалы, IT-решения для бизнеса и коммунальные услуги.

При этом косметологическим кабинетам и салонам удается наращивать круг потребителей в том числе за счет привлечения мужчин. Количество точек в городах-миллионниках за год выросло на 5%, до 18,7 тыс. на начало августа, следует из подсчетов 2ГИС.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджеты разошлись по салонам».