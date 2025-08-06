Бюджеты разошлись по салонам

Расходы потребителей на оплату бьюти-услуг за год увеличились в среднем на 14%. Темпы роста цен ускоряются из-за подорожания оборудования, расходных материалов и текущих платежей. Но косметологическим кабинетам и салонам пока удается наращивать круг потребителей в том числе за счет привлечения мужчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Средний чек при оплате бьюти-услуг, включая салоны красоты, косметологические процедуры, в январе—июне 2025 года составил 2,2 тыс. руб., увеличившись на 14% год к году, подсчитали в сервисе платежей T-Pay. Темп роста увеличился вдвое. В 2023–2024 годах средний чек в сегменте вырос на 7%. В «Чек Индексе» компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных) также говорят, что в январе—июле средняя стоимость трансакции в салонах красоты прибавила 14% год к году, до 2,1 тыс. руб. Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева ждет, что и во второй половине 2025 года цены на бьюти-услуги вырастут минимум на 15%.

Президент Ассоциации предприятий и профессионалов сферы красоты Лялья Садыкова связывает коррекцию цен с ростом издержек: подорожали расходные материалы, IT-решения для бизнеса, коммунальные услуги. Председатель совета СРО «Национальная ассоциация клиник эстетической медицины» Юлия Франгулова обращает внимание, что с 1 мая 2025 года многие позиции импортной косметики и средства для инъекционной косметологии попали под повышение ввозной пошлины с 20% до 35%.

Основатель сети маникюрных салонов 4hands Татьяна Шутова считает, что маникюр и педикюр за год подорожали на 10–12%. Себестоимость услуги, по ее словам, растет в том числе за счет увеличения арендных ставок. Руководитель салона Celebrity Яна Яковлева замечает, что салонам также стало заметно сложнее закупать оборудование, значительная часть которого традиционно поставлялась из Европы. Екатерина Косарева говорит, что аппараты популярной в России марки Lumens производятся в Израиле и США, Deka — в Италии. За год затраты на них из-за логистических издержек увеличились на 25–35%.

Госпожа Косарева считает, что сами потребители чаще обращаются за более дорогими услугами: это аппаратная косметология и лазерные процедуры. Основатель сети барбершопов TopGun Алексей Локонцев говорит, что количество клиентов, приходящих только за одной услугой, за год сократилось с 75% до 60%.

Стоимость услуг салонов увеличивается из-за роста спроса. Согласно T-Pay и «Чек Индексу», в январе—июне количество трансакций по оплате бьюти-услуг выросло на 3–5% год к году. В «Яндекс Картах» отмечают, что количество бронирований в салонах красоты и косметологии за последние 12 месяцев выросло более чем в полтора раза. Татьяна Шутова ждет, что клиентский трафик ее сети в текущем году вырастет на 15%. База, по ее словам, расширяется за счет притока юных потребителей.

Число салонов красоты и косметологических клиник в городах России на 1 августа 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Число объектов Изменение за год (%) Москва 10789 2,3 Санкт-Петербург 4811 5,6 Краснодар 2402 10,3 Екатеринбург 1521 1,9 Казань 1087 -0,7 Ростов-на-Дону 1398 2,3 Новосибирск 1458 1,6 Красноярск 1054 5,8 Нижний Новгород 1039 3,1 Челябинск 886 12,4 Уфа 839 7,6 Пермь 870 3,6 Самара 1097 11,9 Воронеж 885 6,5 Волгоград 764 12,5 Омск 871 -1,4 Россия в целом 92181 8,4 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Карты».

Руководитель броубара «Бровинчи» Вероника Мальгина факторами роста аудитории называет увеличение числа бьюти-блогеров, популяризирующих отдельные процедуры, и активным вовлечением в сегмент мужчин. Хотя с точки зрения затрат существенный гендерный разрыв на бьюти-рынке сохраняется. В первом полугодии средний чек женщин на услуги был на 63% выше, чем у мужчин, отмечают в T-Pay. Дополнительным фактором расширения аудитории салонов красоты госпожа Мальгина называет рост офлайн-активности потребителей.

Лето — традиционно высокий сезон на рынке бьюти-услуг. В этот период потребители чаще делают маникюр и педикюр с покрытием (зимой многие предпочитают более бюджетный вариант без покрытия), перед отпуском нередко посещают парикмахеров и бровистов, поясняет Яна Яковлева. Хотя в этом году вмешался климатический фактор. Сезон педикюра сдвинулся вперед, и клиентский трафик стал менее предсказуемым, говорит госпожа Садыкова. Осенью, по ее словам, интерес к услугам салонов обычно падает: фокус смещается на подготовку к учебному году и крупные покупки. Следующий сезонный пик наступает только в конце декабря. В T-Pay ждут, что в этот период количество трансакций увеличится на 9% год к году.

Рост бьюти-рынка способствует расширению предложения. Согласно подсчетам геосервиса 2ГИС, количество косметологических кабинетов и салонов в городах-миллионниках за год выросло на 5%, до 18,7 тыс. на 1 августа. В «Яндекс Картах» прирост по России в целом оценивают в 8,4%, до 92,2 тыс. объектов.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова, Виктория Колганова