Lada Vesta появилась в рекламе Amazon об автомобилях с пробегом

Американская площадка для онлайн-торговли Amazon разместило изображение российского автомобиля Lada Vesta в публикации о сервисе Amazon Autos.

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В материале сказано, что пользователи площадки теперь могут размещать на продажу автомобили с пробегом. Услуга доступна в Лос-Анджелесе, в ближайшие месяцы она станет доступна по всей территории США.

На одной из фотографий изображена Lada Vesta SW Cross в оранжевой расцветке. «АвтоВАЗ», который выпускает автомобили Lada, не торгует на территории США. Amazon с марта 2022 не доставляет товары в Россию.

2 августа пресс-служба Республиканской партии США опубликовала в соцсети X фотографию президента Дональда Трампа на фоне желтого автомобиля. Пользователи обратили внимание, что на изображении представлена ВАЗ-2101, известная как «Жигули».