Республиканцы опубликовали фото Трампа с «Жигулями»

Республиканская партия США опубликовала в соцсети X фотографию президента США Дональда Трампа на фоне желтого автомобиля. Изображенная на картинке машина напоминает продукцию советского автопрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @GOP, @GOP Фото: @GOP, @GOP

На фото также размещена надпись «возвращаем автомобилям былое величие». «Большой прекрасный законопроект поспособствует возращению великого американского автомобиля»,— сказано в публикации партии. Пользователи соцсети оставили под постом комментарии, что это «советский автомобиль ВАЗ-2101, известный как Lada 1200».

Автоэксперт Артем Бобцов заявил РБК, что машина на постере — это Lada 2101 либо Fiat 124. «Собственно, Fiat 124 и стал нашими первыми «Жигулями»... Но очевидно одно: этот автомобиль точно не американский»,— отметил он.

В июле Дональд Трамп подписал закон о налогах и расходах, так называемый Big Beautiful Bill («Большой прекрасный законопроект»). В документе речь идет в том числе о продлении налоговых послаблений, которые были введены им еще в 2017 году (их действие должно было истечь в 2025-м). Стимулировать поддержку американского автопрома президент рассчитывает налоговыми вычетами для тех, кто возьмет автокредит на машину, собранную в США.

Подробности — в материале «Ъ» «"Прекрасный билль" вязнет в опасениях».