BP завершила квартал с ростом прибыли, но сократит еще больше сотрудников

Базовая прибыль British Petroleum (BP) от стоимости замещения (показатель, эквивалентный чистой прибыли) по итогам второго квартала года составила $2,35 млрд. Это значительно лучше показателей за предыдущий квартал. Тогда прибыль компании рухнула почти вдвое по сравнению с началом 2024 года и составила $1,38 млрд. А нынешний показатель хуже результата за второй квартал 2024 года лишь на 14,6%.

Несмотря на удачный квартал, руководство BP объявило о дополнительном сокращении расходов. Еще в январе компания сообщила о намерении расстаться до конца 2025 года с 7,7 тыс. работников: около 4,7 тыс. сотрудников, входящих в штат нефтегазовой компании, и еще примерно 3 тыс. человек, работающих по контрактам. Теперь же руководство хочет сократить за текущий год в целом до 9,5 тыс. сотрудников. К началу 2025 года на компанию работали около 100 тыс. человек по всему миру.

Котировки акций компании по итогам торгового дня выросли на 2,8%.

Кирилл Сарханянц