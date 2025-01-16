BP сократит около 8 тыс. работников

BP в этом году сократит около 4,7 тыс. сотрудников, входящих в штат нефтегазовой компании, и еще порядка 3 тыс. человек, работающих по контрактам, сообщает Bloomberg. Об этом во внутреннем письме уведомил генеральный директор BP Мюррей Окинклосс.

Руководство BP еще в прошлом году поставило перед собой цель снизить расходы по меньшей мере на $2 млрд к концу 2026 года. И сокращение рабочих мест не единственная мера, которая должна помочь в достижении этой цели. С июня прошлого года компания приостановила 30 проектов, чтобы сосредоточиться на тех, которые приносят наибольший доход.

BP испытывает серьезные проблемы в последнее время. Так, по итогам третьего квартала 2024 года прибыль британского нефтедобытчика упала до четырехлетнего минимума. На днях компания уведомила, что объемы добычи нефти и газа оказались ниже, чем в предыдущем квартале, а спрос на них — хуже.

В результате оценка активов компании будет пересмотрена в худшую сторону на $1–2 млрд. Финансовую отчетность за четвертый квартал и весь 2024 год BP представит 11 февраля.

Кирилл Сарханянц