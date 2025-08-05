Бутылки дают бой

Скандал между сетью «Красное & Белое» и властями Вологодской области набирает обороты. Как выяснил “Ъ”, ритейлер добивается в суде восстановления лицензии на продажу алкоголя в регионе. Шансы на успех невелики, считают юристы. В подобных спорах суды чаще встают на сторону контролирующих органов. В то же время проблемы «Красного & Белого» станут сигналом для других федеральных ритейлеров: они могут остановить инвестиции в регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

ООО «Альфа-М», управляющее алкомаркетами «Красное & Белое», 29 июля обратилось в Арбитражный суд Вологодской области с иском к региональному минэкономики, обнаружил “Ъ” в картотеке дел. Ритейлер просит суд признать недействительным и отменить изданный этим ведомством приказ о приостановке алкогольной лицензии компании. В рамках обеспечения по иску «Альфа-М» добивалась приостановки действия приказа на время судебных слушаний, но 30 июня арбитраж отказал в этом истцу. В «Красном & Белом» и минэкономики Вологодской области “Ъ” оперативно не ответили.

У «Красного & Белого» сложились непростые отношения с вологодским губернатором Георгием Филимоновым.

Он 4 августа заявил, что сеть прекращает свою деятельность в регионе, так как подала заявление о досрочном прекращении лицензий на торговлю алкоголем в регионе. Следом основатель сети магазинов «Красное & Белое» Сергей Студенников опроверг информацию о прекращении деятельности сети в области. Поданный в Арбитражный суд области иск подтверждает, что компания пытается сохранить за собой право продажи алкоголя в регионе.

«По поводу "Бристолей" и "Красного & Белого" (обе сети входят в Mercury Retail Group.— “Ъ”) у нас заготовлены сюрпризы. Даю намек — они уйдут с рынка нашей области»,— заявил Георгий Филимонов на совещании в региональном правительстве еще осенью прошлого года. Тогда власти региона утверждали вступившие в силу с 1 марта 2025 года ограничения на продажу алкоголя в области по будням — с 12 до 14 часов дня.

Выручка Mercury Retail Group в январе—марте 2025 года составила 365 млрд руб., что больше на 23,1% год к году.

Для бизнеса всей группы Вологодскую область сложно назвать ключевым рынком.

По оценке «Infoline-Аналитики», в этом регионе действует только 58 из 21,2 тыс. магазинов «Красное & Белое». Ритейлер последовательно сокращает свою деятельность в регионе с осени 2024 года, когда здесь работали 168 магазинов.

Лицензию на розничную продажу алкоголя в Вологодской области ООО «Альфа-М» получило в феврале 2017 года. В августе 2024 года компания обратилась в департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вологодской области с заявлением о ее переоформлении, но получила отказ: пакет документов власти сочли недостаточным. В начале 2025 года решение отменил Арбитражный суд Вологодской области. Но в конце июля действие алкогольной лицензии «Красного & Белого» в Вологодской области все же было приостановлено.

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Выдача лицензий — прерогатива региональных властей, но любое решение лицензирующего органа может быть оспорено в суде. Основаниями для этого обычно выступают нарушения процедуры, отмечает гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев. По его словам, приостановление лицензии — крайняя мера и, если нарушения можно устранить без этого, суд может отменить приказ. Но юрист все же признает, что в подобных спорах суды, как правило, встают на сторону регулирующих органов.

Управляющий партнер адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Елена Козина отмечает, что практика по делам оспаривания предоставления лицензий не зависит от конкретного региона: «Государство в целом ведет жесткую политику в сфере оборота алкоголя». Добиться успеха бизнес, по ее мнению, может, лишь доказав существенные нарушения со стороны контролирующего органа. Конкретно «Красному & Белому» в Вологодской области это сейчас может быть непросто.

Но, по всей вероятности, сохранить присутствие в Вологодской области для «Красного & Белого» принципиально.

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин считает, что именно на это направлено решение ритейлера продолжить работу в регионе, сохранив только продажу продуктов питания. Это будет оправдано, если она обеспечивает магазинам хотя бы минимальную рентабельность, считает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. Прекращение работы в Вологодской области, по ее мнению, может также негативно сказаться на репутации «Красного & Белого»: сеть изначально делала ставку на достаточно агрессивное расширение бизнеса в регионах.

Сергей Студенников, основатель сети «Красное & Белое», в интервью РБК в ноябре 2024 года: Если уж ты такой мегаборец с пьянством, то точно не так (путем запретов.— “Ъ”) это надо делать.

Перестроить свою работу в Вологодской области в итоге пришлось не только «Красному & Белому». В «Infoline-Аналитике» отмечают, что оптимизировать магазины были вынуждены и другие федеральные и региональные игроки. В середине июня Metro заявила о намерении закрыть в Вологде свой объект, где продавался в том числе алкоголь. В пресс-службе ритейлера, впрочем, поясняют, что речь идет об оптимизации логической и операционной структуры и это решение не связано с политикой региона. В апреле этого года отраслевое издание WineRetail сообщило об уходе с рынка винотек Global. Из трех объектов в Вологодской области работу продолжит один и под новой вывеской «Винотека 104».

Негативным сигналом проблемы «Красного & Белого» в Вологодской области могут стать и для рынка в целом.

Приостановление лицензии крупного ритейлера за нарушения, которые не были оглашены,— прецедент, говорит президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. Это, по мнению эксперта, подтолкнет региональные власти к продвижению новых запретов в торговле алкоголем: полномочий у них сейчас достаточно. Бизнесу придется подстраиваться под изменения в законодательстве, сокращая инвестиции в развитие, говорит он. Но эксперт сомневается, что такая политика в итоге приведет к реальному снижению потребления алкоголя. Если на федеральном уровне меры не гармонизированы, то спрос будет просто перетекать в соседние регионы, а у потребителей — расти социальный дискомфорт.

Владимир Комаров, Анатолий Костырев, Александра Мерцалова