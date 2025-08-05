Bloomberg: Россия рассматривает предложение о воздушном перемирии на Украине

Власти России рассматривают предложение президента США Дональда Трампа о воздушном перемирии на Украине в попытке предотвратить угрозу введения вторичных санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

По словам собеседников агентства, предложение о воздушном перемирии включает в себя приостановку ударов с использованием ракет и беспилотников. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию дает Москве «запоздалую возможность достичь соглашения» с Дональдом Трампом. Один из источников уточнил, что воздушное перемирие возможно при условии, что на него также согласится Украина.

По информации ТАСС, Стив Уиткофф прилетит в Россию 6 августа. Кремль не исключал, что он встретится в том числе с президентом Владимиром Путиным. «РБК-Украина» писало, что в ближайшие дни Украину с официальным визитом планирует посетить спецпосланник президента США Кит Келлог.

8 августа истекает срок, после которого Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100% в отношении партнеров России, если Москва не урегулирует конфликт на Украине. 1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя заявление президента США, сказал, что Россия заинтересована в воздушном перемирии.