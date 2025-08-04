ТАСС: спецпосланник президента США Уиткофф посетит Россию 6 августа

Визит спецпосланника президента США Стивв Уиткоффа в Россию стартует 6 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. Президент США Дональд Трамп ранее говорил, что господин Уиткофф может посетить Москву в среду или в четверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Ориентируемся на среду»,— сказал один из собеседников ТАСС.

Другой источник также подтвердил, что визит намечен на 6 августа.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США. О возможном визите Стива Уиткоффа в Россию ранее сообщил президент США Дональд Трамп. Он говорил, что господин Уиткофф может посетить Москву в среду или в четверг.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в продолжении конфликта. Изначально дедлайн составлял 50 дней.

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Анастасия Домбицкая