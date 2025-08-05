Трамп в шутку заявил о строительстве ядерных ракет на территории Белого дома

Президент США Дональд Трамп пообщался с журналистами с крыши Белого дома. В ответ на вопрос о том, что еще планируется построить на территории правительственного здания, он шуточно заявил о ядерных ракетах, передает New York Post.

После этого господин Трамп с улыбкой пошевелил рукой, имитируя снаряд. О реальных планах строительства какой-либо военной техники на территории Белого дома ранее не сообщалось.

На прошлой неделе стало известно о намерении Дональда Трампа построить новый бальный зал в Белом доме. Помещение обойдет в $200 млн, часть из них американский президент возьмет из собственных средств, часть — из пожертвований. Площадь зала составит 8,3 тыс. кв. м, а вместимость — 650 человек. Стройка начнется в сентябре.