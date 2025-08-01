Трамп назвал «подарком стране» планируемый в Белом доме бальный зал

Президент США Дональд Трамп намерен за собственные средства и частные пожертвования построить в Белом доме бальный зал и подарить его стране. Об этом он рассказал в интервью NBC News.

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Планируемая господином Трампом трансформация Белого дома должна стать самой масштабной со времен 33-го президента США Гарри Трумэна. Она начнется уже в сентябре. По подсчетам Дональда Трампа, снос Восточного крыла здания и строительство бального зала будет стоить около $200 млн.

Бальный зал, по словам господина Трампа, будет занимать около 8,4 тыс. кв. м. площади. Помещение такого размера избавит от необходимости перевозить гостей в шатры на южной лужайке Белого дома, если их количество будет слишком большим для помещений резиденции президента. Главным подрядчиком строительства стало архитектурное бюро McCrery Architects.

Некоторые конгрессмены недовольны таким планом господина Трампа, пишет издание. Представитель демократов Марк Покан назвал сомнительным финансирование строительства бального зала. Он также считает, что план капитального ремонта должен быть представлен на обсуждение Конгресса.