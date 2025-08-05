Канатную дорогу на «Розе Хутор» выставили на торги с минимальной стартовой ценой

Управление Росимущества по Краснодарскому краю выставило на торги объекты, входящие в состав «Канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта "Роза Хутор"». Стартовая цена лота — 99,2 млн руб. с учетом НДС. Эта сумма составляет 10% от начальной стоимости и является минимально допустимой, уточнила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Заявки на участие принимаются до 22 сентября 2025 года. Сами торги пройдут 25 сентября этого года. Имущество, выставленное на торги, включено в программу приватизации федерального имущества на 2025–2027 годы, отметили в пресс-службе.

В начале февраля «Ъ-Сочи» писал, что правительство России включило ряд объектов олимпийской инфраструктуры в программу приватизации на 2025–2027 годы. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, в перечень вошли объекты, относящиеся к канатной дороге 3S, от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Канатную дорогу курорта «Роза Хутор» выставляли на торги в конце февраля. Тогда начальная стоимость лота составляла 992 млн руб. с учетом НДС. Аукцион должен был состояться 24 марта.

Дмитрий Холодный