Канатную дорогу курорта «Роза Хутор» выставили на торги за 992 млн рублей

В Сочи выставили на торги комплекс «Канатной дороги 3S» курорта «Роза Хутор» стоимостью 992 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Специалисты МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проведут аукцион по продаже комплекса «Канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Приватизируемый объект включает 80 зданий и сооружений, расположенных в Краснополянском поселковом округе Сочи. Начальная стоимость лота составляет 992 млн руб. с учетом НДС.

Заявки на участие принимаются до 14 марта 2025 года, а сами торги пройдут 24 марта. Объекты недвижимости внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы.

Мария Удовик