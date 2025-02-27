Канатную дорогу курорта «Роза Хутор» выставили на торги за 992 млн рублей
В Сочи выставили на торги комплекс «Канатной дороги 3S» курорта «Роза Хутор» стоимостью 992 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Росимущества в своем Telegram-канале.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Специалисты МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея проведут аукцион по продаже комплекса «Канатной дороги 3S от слияния рек Мзымта и Пслух до финишной зоны горнолыжного курорта «Роза Хутор».
Приватизируемый объект включает 80 зданий и сооружений, расположенных в Краснополянском поселковом округе Сочи. Начальная стоимость лота составляет 992 млн руб. с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются до 14 марта 2025 года, а сами торги пройдут 24 марта. Объекты недвижимости внесены в прогнозный план приватизации федерального имущества на 2025-2027 годы.