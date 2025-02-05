Правительство планирует приватизировать объекты канатной дороги 3S в Сочи

Правительство России включило ряд объектов олимпийской инфраструктуры в программу приватизации на 2025–2027 годы. Согласно распоряжению, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, в перечень вошли объекты, относящиеся к канатной дороге 3S, соединяющей слияние рек Мзымта и Пслух с финишной зоной горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Список имущества, запланированного к приватизации, дополнен нижней станцией олимпийского объекта, участком канатной дороги от финишной зоны «Роза Хутор» до Горной олимпийской деревни, а также разворотными площадками, стоянками, мостовыми переходами и пешеходными маршрутами.

Кроме того, в план включены промежуточная и верхняя станции канатной дороги, кабельные линии 10 кВ и опоры на свайном основании. Все объекты расположены на территории Краснополянского поселкового округа Сочи.

Вячеслав Рыжков