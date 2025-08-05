Король Малайзии впервые прилетел в Россию

Король Малайзии Султан Ибрагим прибыл в Россию. Это его первый государственный визит в страну. Он прилетел по приглашению российского президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Самолет господина Ибрагима приземлился в столичном аэропорту Внуково-2, передает «РИА Новости». Госвизит короля продлится с 5 по 10 августа. Помимо встречи с господином Путиным у него запланировано посещение Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ). Из Москвы король Малайзии вылетит в Казань, где встретится с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим назвал визит монарха в Россию историческим. Он отметил, что Султан Ибрагим — первый глава малайзийского государства, посетивший Россию с госвизитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году.

«Этот визит открывает новую главу в двусторонних отношениях между Малайзией и Россией и, как ожидается, будет способствовать развитию стратегического сотрудничества в различных областях, включая двустороннюю торговлю, инвестиции, высшее образование, технологии»,— написал премьер в соцсети Х.

В мае Владимир Путин провел переговоры с Анваром Ибрагимом. По итогам встречи господин Путин заявил о возможном открытии прямого авиасообщения между двумя странами. Малайзия может запустить рейсы в Россию до конца года.