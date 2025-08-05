Песков подтвердил отмену Россией моратория на РСМД

У России больше нет ограничений в части развертывания ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об отказе Москвы от моратория вчера сообщил МИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Больше нет никаких ограничений на этот счет,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла. — Россия больше не считает себя чем-то ограниченной».

В МИДе накануне сказали, что шаги Запада в распространении РСМД создают угрозу безопасности страны, и это требует ответных мер. В частности, ведомство упомянуло размещение наземных ракет американского производства в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В июле 2024 года Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория, если США развернут свои вооружения в Германии. Вашингтон планирует начать размещение в ФРГ ракет средней и меньшей дальности в 2026 году. Кремль допускал размещение подобных ракет из-за действий НАТО.

Подробности — в материале «Ъ» «Воздерживаться больше нету сил».