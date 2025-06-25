В рамках концессий в Тюменской области модернизируют 378 км сетей водоснабжения

В Тюменской области планируется расширить использование концессионной модели для модернизации водоснабжения и водоотведения в 16 муниципальных округах, сообщил губернатор Александр Моор. Общий объем инвестиций на первом этапе превысит 54 млрд руб., что позволит модернизировать и построить почти 500 коммунальных объектов, включая 378 км сетей водоснабжения и 117 км сетей водоотведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты областной думы поддержали это решение. Заключение концессий позволит частным компаниям строить и обслуживать объекты с региональной помощью и контролем качества. Ответственность за реализацию концессии берет на себя «Тюмень Водоканал». «Чтобы сдержать рост тарифов, предусмотрена поддержка со стороны региона. А контроль за реализацией концессионных соглашений остается за муниципалитетами и правительством Тюменской области. Внедрение концессионного механизма — важный шаг к тому, чтобы в небольших городах и селах водопровод и канализация были еще надежнее»,— подчеркнул господин Моор.

В прошлом году в правительстве Тюменской области запланировали создать единого регионального оператора водоснабжения и водоотведения, и для этого была создана рабочая группа. Вместе с муниципалитетами она провела инвентаризацию сетей и просчитала экономику концессии на 49 лет. В Тюменской области уже реализуются 23 концессионных соглашения в 13 муниципалитетах — на модернизацию объектов ЖКХ привлекли более 47,5 млрд руб.

Согласно пояснительной записке к законопроекту о концессиях по модернизации системы водоснабжения, соглашения предусматривают создание и реконструкцию объектов Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Голышмановского, Заводоуковского, Ишимского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Ялуторовского и Ярковского муниципальных округов, городов Ялуторовск и Ишим.

Напомним, в Тюмени за 2023 год и шесть месяцев 2024 года провели строительно-монтажные и реконструкционные работы на 43 объектах инженерной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения города в рамках концессионного соглашения.

Ирина Пичурина