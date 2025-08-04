Александр Моор совершил рабочую поездку в Тобольск

Губернатор Тюменской области Александр Моор в рамках рабочей поездки в Тобольск оценил готовые и строящиеся в городе объекты благоустройства и инфраструктуры, сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Вагин и Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области Петр Вагин и Александр Моор

Фото: Правительство Тюменской области

Он рассказал, что каждый раз приезжает в Тобольск с большим удовольствием. «Здесь всегда особая атмосфера, а самое главное — каждый раз вижу, какие изменения происходят в самых разных сферах. И, поверьте, испытываю от этого колоссальное удовольствие. Приятно видеть результаты труда большого количества людей. Надеюсь, тоболяки меня поддержат — город становится очень комфортным, красивым, зеленым, дружелюбным к жителям и гостям. А самое главное, что у нас большие планы и перспективы»,— сказал господин Моор.

В Тобольске глава региона осмотрел работы на проспекте Тимофея Чаркова, где обновляют участок длиной около 800 м. Мэр Петр Вагин сообщил, что здесь появятся тротуары, велодорожки, уличное освещение, пешеходные переходы и ливневая канализация — работы собираются завершить в октябре.

Александр Моор осмотрел Жуковскую насосно-фильтровальную станцию, где в июле завершилась масштабная реконструкция. Мощность комплекса теперь составляет 27 тыс. куб. м воды в сутки, что полностью обеспечивает потребности города — Тобольск стал одним из первых городов России с новой системой очистки воды, где вместо традиционного хлорирования применяется комбинированный метод с ультрафиолетовым облучением.

Он также побывал в новом здании филиала поликлиники Областной больницы №3. Поликлиника откроется в октябре и сможет обслуживать более 20 тыс. человек, включая почти 6 тыс. детей. Кроме того, губернатор посетил строящийся сквер «Спортивный», за обустройство которого проголосовали почти 16 тыс. тоболяков. На территории более чем в 3 га разместятся площадки для спорта и зоны отдыха. Завершить работы планируется к концу сентября.

Ирина Пичурина